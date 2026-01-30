Глава Чечни Рамзан Кадыров провел «плодотворную» встречу с сенатором Российской Федерации от Дагестана Сулейманом Керимовым в Москве. Об этом руководитель республики сообщил в своем телеграм-канале.

«Считаю, народ Чечни и народ Дагестана братья, как и мы [с Сулейманом Керимовым]. Пожелал [ему] успехов во всех делах и начинаниях!» — написал Кадыров, сопроводив публикацию снимком, на котором он и сенатор, широко улыбаясь, жмут друг другу руки.

Никаких других подробностей о встрече с Керимовым глава Чечни не привел.

В рамках рабочего визита в Москву Рамзан Кадыров присутствовал на встрече российского лидера Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном. Также глава Чечни провел отдельную беседу с руководителем администрации президента России Антоном Вайно.

Осенью 2024 года Кадыров на встрече с представителями силовых структур республики заявил о возможной попытке заказать на него покушение. В ходе выступления, которое велось на чеченском языке, он упомянул Керимова, а также депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова.

«Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Керимову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]», — сказал он тогда на чеченском языке.

Заявление было сделано в контексте обсуждения ситуации со стрельбой у московского офиса компании Wildberries. По утверждению Кадырова, этому инциденту пытались придать национальную окраску.

Кризисная ситуация вокруг компании Wildberries возникла летом 2024 года после анонса планов по объединению маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ. На фоне конфликта между основателями компании, на сегодняшний день уже бывшими супругами — Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком — Кадыров поддержал позицию последнего, назвав происходящее «рейдерским захватом». В сентябре 2024 года возле офиса компании в Москве произошло вооруженное столкновение, в результате которого погибли и пострадали люди.

После заявления Кадырова осенью 2024 года депутаты Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов публично опровергли свою причастность к организации покушения. Глава Дагестана Сергей Меликов выступил с поддержкой Сулеймана Керимова, отметив его вклад в развитие республики. Впоследствии сенатор был награжден орденом «Почетный гражданин Дагестана №1».

В Кремле воздержались от комментариев по поводу заявления Кадырова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в случае угроз гражданам следует обращаться в правоохранительные органы.

Конфликт вокруг Wildberries также обсуждался на встрече представителей Чечни и Ингушетии. По некоторым данным, на встрече прозвучали обвинения в адрес депутата Барахоева в связи с инцидентом у офиса компании. По этому уголовному делу были задержаны десятки лиц, а Владиславу Бакальчуку были предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая убийство.