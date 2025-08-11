В уфимской больнице умерла жительница Башкирии, пострадавшая от отравления суррогатной «домашней чачей» с адлерского рынка «БаZар», передает «Башинформ» со ссылкой на данные республиканского Минздрава. Перед смертью пациентка потеряла зрение под воздействием содержавшегося в напитке метилового спирта.

В пресс-службе министерства здравоохранения Башкортостана уточнили, что 10 августа 36-летняя женщина «скончалась, несмотря на усилия врачей». На момент госпитализации двумя днями ранее она находилась в крайне тяжелом состоянии, у нее сразу диагностировали отравление метанолом.

Местные СМИ уточняли, что отравившаяся женщина проживала в деревне Мармылево под Уфой, а «домашнюю чачу» с адлерского рынка получила в качестве сувенира из отпуска. «Больная в тяжелом состоянии, 1,5 промилле метанола в крови», — рассказал источник UFA1.RU при поступлении пациентки в больницу. «Состояние крайне тяжелое, — подтверждали в пресс-службе республиканского Минздрава, уточняя, что на тот момент пострадавшая уже утратила зрение. — Ей проводится все необходимое лечение».

Телеграм-канал Mash Batash пишет, что после смерти уфимки число жертв суррогатной чачи достигло 13 человек, другие источники сообщают о «минимум 10 умерших». Возбуждено уголовное дело об изготовлении и сбыте продукции, не соответствующей требованиям безопасности и приведшей к смерти более 2 человек. Арестованы две продавщицы адлерского рынка «Казачий» — молодая женщина и ее 71-летняя бабушка.

Сочинские СМИ утверждают, что женщины торговали «домашней чачей» и «домашним вином» на протяжении нескольких лет, закупая напитки у каких-то постоянных поставщиков по знакомству. До этого жалоб на отравление продукцией из их палатки не поступало.

В основном от суррогатной продукции пострадали туристы. В частности, супружеская пара из Комсомольска-на-Амуре приобрела «чачу» на обратную дорогу и употребила в поезде, после чего обоих госпитализировали на промежуточных станциях. Муж и жена умерли, у них осталось двое детей, которые ехали вместе с родителями.

Также сообщалось о смерти двух мужчин из ДНР и одного жителя Псковской области, которые привезли «домашнюю чачу» из проведенного в Адлере отпуска, употребили после возвращения и скончались от отравления метанолом. Кроме того, в Челябинске от той же «чачи» умерла туристка, купившая ее в Сочи.

Еще один случай отравления произошел 30 июля, когда 57-летняя жительница Сочи и приехавшие к ней в гости из Подмосковья 69-летняя мать, 42-летний брат и его жена купили «чачу на шелковице и дыне» по пути на пикник и на следующий день почувствовали себя плохо. Их увезли в реанимацию, где они один за другим умерли в течение трех дней. Выжила только жена брата, но она в тяжелом состоянии.