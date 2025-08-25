Число погибших в результате взрыва в пороховом цехе под Рязанью выросло до 28. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале 25 августа.

«На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз», — написал он.

Количество пострадавших увеличилось до 157, добавил Малков. В больницах остаются 37 человек, остальные 120 лечатся амбулаторно.

Основные поисково-спасательные работы на месте взрыва закончены, на территории предприятия продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП, сообщил рязанский губернатор. По его словам, региональный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) снимается, тогда как муниципальный режим ЧС продолжает действовать.

В сообщении Малкова отмечается, что семьи погибших получат более 5 млн рублей, включая региональную выплату, компенсацию от предприятия и Социального фонда России, а пострадавшие — от 413 тыс. до 1,2 млн рублей в зависимости от причиненного вреда, включая региональные выплаты и компенсацию от предприятия.

«Региональные выплаты семьям погибших и получившим вред здоровью уже начались», — говорится в посте.

Следствие определит причину ЧП на заводе под Рязанью, отметил Малков.

«Но уже сейчас понятно, что на всех предприятиях региона с особыми условиями труда нужно усилить контроль за техникой безопасности. Жизнь людей и безопасность всегда должны быть приоритетом», — заключил он.

Взрыв и пожар в пороховом цехе завода «Эластик» в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области произошли 15 августа. В результате здание цеха было разрушено. Вероятной причиной ЧП следствие назвало нарушение требований промышленной безопасности. Телеграм-канал «112» писал, что, по предварительным данным, взрыв произошел в результате детонации боеприпаса. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК, которая предусматривает до семи лет лишения свободы.