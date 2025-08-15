В результате взрыва в пороховом цехе завода «Эластик» в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области погибли пять человек, более 100 пострадало. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

«По предварительной информации, погибло 5 человек. Более 100 пострадали, в том числе из-за осколков стекла. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая», — рассказал он.

Малков добавил, что в Шиловском районе введен режим ЧС муниципального уровня. Также создан штаб по ликвидации последствий происшествия.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы ранее сообщило, что здание порохового цеха «полностью разрушено».

Телеграм-канал «112» пишет, что, по предварительным данным, причиной взрыва стала детонация боеприпаса: «Пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, 48 человек на данный момент осматривают медики».

Также, как уточняет канал, завод «Эластик» в 2019 году получал замечания по пожарной безопасности, потом было ликвидировано из-за банкротство, но вновь начало работу в 2024 году.

«Одна из компаний, которая находится у него в управлении, ООО “Гефест-М”, как раз и занимается изготовлением взрывчатки. Предварительно, именно в их цехе и произошел взрыв. “Гефест-М” неоднократно получал замечания по итогам проверок, по большей части они касались условий труда», — говорится в посте.

Baza пишет, что взрыв на заводе произошел в цеху, где «производится порох, по причине нарушения техники безопасности», он полностью разрушен.

СУ СК России по Рязанской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). В МЧС России уточнили, что в ликвидации последствий ЧС задействованы 70 специалистов и 28 единиц техники.

Осенью 2021 года там уже происходило схожее ЧП: на территории одного из цехов прогремел взрыв, погибли 17 человек. Одного из работников обнаружили живым, у него было обожжено 80% поверхности тела, но он вскоре скончался в больнице. Впоследствии выяснилось, что инцидент произошел в зоне ответственности ООО «Разряд», выкупило у «Эластика» участок земли и производило там взрывчатые вещества.

Фигурантов, включая гендиректора «Разряда» Сергея Нистраткина и учредителя компании Александра Егоршина, приговорили к лишению свободы на сроки до 6,5 года.