С 3 ноября вводится ограничение для движения электромобилей и гибридных транспортных средств на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Как сообщает оперативный штаб региона, запрет будет действовать на участке участке федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь — от развязки на станицу Тамань до Крымского моста (от км 134+660 до 145+400). Ранее аналогичные ограничения были введены для грузового транспорта.

Для всех указанных категорий транспортных средств доступен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя.

К ужесточению правил проезда по Крымскому мосту привел его подрыв в октябре 2022 года. Среди мер — запрет на проезд грузовых автомобилей, обязательный досмотр легкового транспорта и автобусов, а также частые временные остановки движения, происходящие несколько раз в неделю или в сутки.

Крымский мост представляет собой 19-километровую транспортную артерию между материковой Россией и Крымом. Инженерный комплекс включает автодорогу и железнодорожные пути, проложенные по маршруту: дамба — остров Тузла — Керченский пролив — мыс Ак-Бурун — Керчь.

Днем ранее, 29 октября, государственный обвинитель потребовал назначить пожизненное лишение свободы всем подсудимым по делу о взрыве на Крымском мосту в 2022 году. Восемь фигурантов — Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян — обвиняются в совершении теракта и незаконных операциях со взрывными устройствами. Соломко и Терчаняну также предъявлены обвинения в контрабанде взрывчатых веществ.

Уголовное дело в отношении всех обвиняемых было направлено в Южный окружной военный суд в декабре 2024 года. Судебный процесс проходит в закрытом режиме, все подсудимые вину не признают.