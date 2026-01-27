Мещанская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского*. Он обвиняется в распространении фейков о российской армии (п. «в, д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщает столичная прокуратура. Помимо этого, в отношении Ходорковского* возбуждено еще несколько дел, он объявлен в розыск.

Ведомство установило, что в сентябре 2022 года и июле 2024 года Ходорковский*, находясь за пределами России, опубликовал на личной странице в одной из соцсетей материалы, в которых содержалась заведомо недостоверная информация о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) в отношении гражданского населения в ходе специальной военной операции (СВО).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение суда. В отношении Ходорковского* заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в прокуратуре.

Ходорковский* является создателем «Антивоенного комитета России» (АКР)**. В октябре 2025 года ФСБ предъявила ему обвинения в насильственном захвате власти (ст. 278 УК), а также в создании террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК). По этому делу проходят еще 22 активиста организации, среди которых Владимир Кара-Мурза*, политолог Екатерина Шульман* и актер Артур Смольянинов*.

Кроме того, экс-главе ЮКОСА инкриминируют публичные призывы к террористической деятельности через СМИ и социальные сети (ч. 2 ст. 205.2 УК).

По версии спецслужбы, АКР представляет собой движение, ориентированное на «насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации». В ФСБ объясняют это тем, что участники комитета приняли «Берлинскую декларацию» и сформировали «платформы российских демократических сил».

Ведомство уточняет, что в «Берлинской декларации» говорится о необходимости устранения действующей власти в стране, а «платформа российских демократических сил» была создана при содействии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). При этом Ходорковский* представляет ее западным государствам как «учредительное собрание переходного периода» и альтернативу существующим органам власти в России.

Согласно данным ФСБ, Ходорковский* и другие учредители АКР**, в том числе, занимались финансированием украинских военизированных националистических формирований, признанных в России террористическими.

19 ноября Росфинмониторинг включил бывшего руководителя компании ЮКОС в перечень террористов и экстремистов.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов

** внесена Минюстом России в реестр иноагентов, деятельность организации признана нежелательной на территории страны