Росфинмониторинг 19 ноября внес в перечень террористов и экстремистов экс-главу компании ЮКОС Михаила Ходорковского*. Кроме него, в список попали политик Дмитрий Гудков*, американский вирусолог Константин Чумаков* и политолог Юрий Пивоваров*. Об этом говорится на сайте ведомства.

Ходорковский* — создатель «Антивоенного комитета России» (АКР)**. Гудков*, Чумаков* и Пивоваров* — активисты этого движения. Все четверо в числе 20 с лишним человек проживают за пределами России и являются фигурантами уголовного дела, которое в октябре завела ФСБ.

По версии спецслужбы, АКР** — движение, нацеленное на «насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации». В ведомстве обосновывают это тем, что члены комитета приняли «Берлинскую декларацию» и создали «платформы российских демократических сил».

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ поясняет, что в «Берлинской декларации» заявляется о необходимости ликвидации действующей власти в стране, а «платформа российских демократических сил» была создана при участии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), и Ходорковский* позиционирует ее перед западными странами как «учредительное собрание переходного периода» и альтернативу органам власти в России.

По данным ФСБ, Ходорковский* и другие учредители АКР**, в частности, финансировали украинские военизированные националистические подразделения, признанные в России террористическими.

17 ноября в список террористов и экстремистов попали еще три фигуранта по этому делу — бывший премьер России Михаил Касьянов*, главный редактор «Новой газеты Европа»** Кирилл Мартынов* и экономист Сергей Гуриев*. Ранее, 13 ноября, в перечень также внесли политолога Екатерину Шульман* и бизнесмена Бориса Зимина*.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов

** внесена Минюстом России в реестр иноагентов, деятельность организации признана нежелательной на территории страны