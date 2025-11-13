Росфинмониторинг внес политолога Екатерину Шульман* и бизнесмена Бориса Зимина* в перечень террористов и экстремистов. Это следует из данных на сайте ведомства.

В октябре Шульман* стала фигурантом уголовного дела о насильственном захвате власти, создании террористического сообщества и участия в нем вместе с бывшим руководителем компании ЮКОС Михаилом Ходорковским* и другими активистами организованного им «Антивоенного комитета России» (АКР)**.

Федеральная служба безопасности назвала причиной для возбуждения уголовного дела принятие членами организации в апреле 2023 года устава движения («Берлинской декларации»), в котором в качестве цели заявлена ликвидация действующей власти в России.

Другим обоснованием для уголовного преследования было заявлено создание при участии Парламентской ассамблеи Совета Европы в октябре 2025 года «платформы демократических сил», которая позиционируется как учредительное собрание переходного периода и альтернатива российским государственным органам власти.

По версии спецслужб, учредители АКР**, среди прочего, занимаются финансированием украинским военизированных националистических подразделений, признанных террористическими организациями на территории России. Помимо этого, ФСБ обвиняет участников АКР** в рекрутировании новых участников в эти формирования с целью последующего использования при реализации планов по захвату власти силовым путем.

В июле 2025 года Мещанский районный суд Москвы постановил заочно поместить Шульман* под стражу по обвинению в уклонении от обязанностей лиц, признанных иностранными агентами. В марте она была объявлена в федеральный розыск Министерством внутренних дел, однако позднее сообщалось, что эта информация была удалена из базы.

Минюст внес Шульман* в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. По данным РИА «Новости», поводом для этого послужило то, что она получала денежные средства из Канады, Германии, Ирландии и США, а также от российских структур с иностранным финансированием. В том же месяце она покинула территорию России.

В августе Генпрокуратура сообщила о признании нежелательной организацией Zimin Foundation (Фонда Зимина**), основанного Дмитрием Зиминым и его сыном Борисом*. Причиной для этого стала программа помощи русскоязычным проектам, лишившимся финансирования из США.

В апреле Преображенский суд Москвы заочно назначил Борису Зимину* девять лет лишения свободы в колонии общего режима по делу о мошенничестве при хищении и продаже контрольного пакета акций коммерческой структуры Bryanston и 52,4% акций каршерингового сервиса BelkaCar Ltd. В сентябре 2022 года Минюст внес Бориса Зимина* в реестр иностранных агентов.

* внесены Минюстом в реестр иностранных агентов

** деятельность организации признана нежелательной на территории России