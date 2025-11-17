Бывшего премьера России Михаила Касьянова* внесли в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. Также в список попали главный редактор «Новой газеты Европа»** Кирилл Мартынов* и экономист Сергей Гуриев*.

Всего, по данным на 17 ноября, в перечень внесли 24 человека, сообщает в одном из своих каналов журналистка Ксения Собчак.

Все трое в числе 20 с лишним активистов созданного экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским* «Антивоенного комитета России» (АКР)** являются фигурантами уголовного дела, которое ранее завела ФСБ. Спецслужба обвиняет их в насильственном захвате власти (ст. 278 УК), создании террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК).

В качестве обоснования обвинений, о которых стало известно в феврале, ФСБ сослалась на два события — принятие членами АКР** «Берлинской декларации» 30 апреля 2023 года и создание «платформы российских демократических сил» в октябре 2025 года. По версии силовиков, эти действия нацелены на «насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации».

Ранее в ноябре в список террористов и экстремистов внесли еще двоих фигурантов этого дела — политолога Екатерину Шульман* и бизнесмена Бориса Зимина*.

Все перечисленные ФСБ в рамках расследования люди живут за пределами России.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов

** признана в России нежелательной организацией