Несовершеннолетних брата и сестру, с которыми потеряли связь в Твери 16 марта, нашли живыми и невредимыми в Ленинградской области. Дети находятся там с матерью, их жизни и здоровью ничто не угрожает, сообщает Следственный комитет по Тверской области.

Все обстоятельства безвестного отсутствия детей будут выясняться в ближайшее время. Установлено, что против них не было допущено «никаких противоправных действий», сообщили ТАСС в пресс-службе тверского УМВД. Там добавили, что подростков отвезли в близлежащий к месту их обнаружения отдел полиции.

Девочка 2016 года рождения и ее брат 2012 года, которые жили с отцом отдельно от матери, считались пропавшими с 16 марта, когда информация об их безвестном отсутствии поступила в следственный отдел тверского СК.

В прокуратуре отмечали, что семья считается благополучной, несмотря на раздельное проживание родителей.

«Семья благополучная, дети живут с отцом, мать отдельно», — заявили в ведомстве.

17 марта СК сообщил о возбуждении уголовного дела с проверкой всех версий произошедшего. Тогда же детей объявили в федеральный розыск. В правоохранительных органах сразу предположили, что их могла забрать мать.

В поиске детей, помимо следователей и криминалистов, были задействованы волонтеры и оперативные службы. Был организован оперативный штаб, участники поисков анализировали записи камер наружного наблюдения и детализацию телефонных соединений. Были осмотрены районы по пути от места жительства детей до школы и другие возможные места, где они могли оказаться, в том числе побережье рек Тверца и Волга.

Одновременно волонтеры активно опрашивали друзей, знакомых и одноклассников детей. В УМВД сообщали, что поиски также ведутся в Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге, где могли находиться пропавшие.

Врио губернатора Тверской области Виталий Королев поручил региональным министерствам образования и демографической политики детально разобраться в обстоятельствах пропажи подростков и в преддверии весенних каникул усилить профилактическую работу с семьями и образовательными организациями. Чиновник назвал недопустимыми случаи, когда семьи с детьми «остаются один на один» в ситуациях, требующих немедленного реагирования. Профильные службы несут прямую ответственность за их безопасность и благополучие, подчеркнул Королев.