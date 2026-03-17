Тело девочки, ранее пропавшей вместе с двумя мальчиками в Звенигороде, обнаружено в Москве-реке. Поисковая операция завершена, сообщил в своем телеграм-канале глава Одинцовского округа Московской области Андрей Иванов.

«Это невосполнимая утрата. Трудно принять и осознать такую трагедию. Искренне соболезную родным и близким. Разделяем вашу боль», — написал Иванов.

Он также пообещал, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь и поблагодарил всех, кто принимал участие в поисках.

Как уточнили в Следственном комитете, тело девочки было обнаружено в десяти километрах от места, где предположительно дети провалились под лед.

Об исчезновении двух мальчиков в возрасте 12 лет и 13-летней девочки стало известно 8 марта. За день до этого дети отправились гулять по микрорайону Восточный, после чего перестали выходить на связь. Для организации поисковой операции Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» рассказывали, что пропавшие часто ходили на прогулку в районе акватории Москвы-реки. По словам очевидцев, в день исчезновения школьники планировали поздравить свою одноклассницу.

Рыбак, предположительно находившийся рядом с местом происшествия, говорил, что видел, как тонет один из подростков, однако не стал сообщать об этом экстренным службам, так как заметил другого очевидца и подумал, что тот уже вызвал спасателей.

Один из участников поисков заявил, что спасатели не рассчитывали найти детей на суше, так как обнаружили на месте следы борьбы за выживание, которые свидетельствовали о том, что два человека одновременно упали в воду, а третий провалился в реку при попытке им помочь.

Об обнаружении тела первого ребенка в МЧС сообщили 11 марта. На следующий день водолазы обнаружили тело второго подростка.