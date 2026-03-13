Водолазы обнаружили тело второго пропавшего в подмосковном Звенигороде ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России в пятницу, 13 марта.

«В Звенигороде в результате поисков детей водолазы обнаружили второе тело погибшего», — сказали в ведомстве.

По данным телеграм-канала Mash, найдено тело 12-летнего мальчика. Его обнаружили в воде примерно в семи километрах от места, где дети предположительно провалились под лед.

Трое подростков — двое мальчиков и одна девочка — пропали в Звенигороде 7 марта, они провалились под лед. Тело одного из мальчиков нашли 12 марта в акватории Москвы-реки, в нескольких сотнях метрах от места провала ниже по течению.

Спасатели продолжают поиски 13-летней девочки. В поисковой операции них задействованы более 100 человек, в том числе водолазы, и несколько десятков единиц техники, включая беспилотники и лодки.