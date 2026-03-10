В подмосковном Звенигороде расширили зону поисков троих детей, пропавших 7 марта. Об этом рассказал глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов.

Поиски ведутся круглосуточно, в них участвуют спасатели МЧС России, специалисты «Мособлпожспаса», добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», водолазная группа «ДобротворецЪ», полиция, медики и другие профильные службы, сообщил Иванов.

В поисках задействованы эхолоты, беспилотники, вертолеты, резиновые лодки, гидролокационное оборудование, погружные камеры видеообзора. Глава округа предостерег жителей от самостоятельного участия в поисках.

«На место стянуты все необходимые специалисты и подготовленные добровольцы. Прошу жителей округа не пытаться самостоятельно участвовать в поисках. Это опасно. Самое правильное — дать возможность профессионалам <…> выполнять свою работу», — призвал Иванов.

По словам одного из волонтеров, детей отдельно от официальных поисковых групп ищут их родители. Они в частности самостоятельно бурили лед, рассказал участник поисков MSK1.RU.

Спасатели и волонтеры уже обследовали около 20 км Москвы-реки. Специалисты продолжают водолазные работы и осмотр береговой линии. Поисковую операцию осложняют начавшийся паводок и ледоход, сообщил ТАСС координатор «ЛизаАлерт» Андрей Чернов. По его словам, по реке несет большие льдины, поэтому участники поисков контролируют с коптеров сход льда и предупреждают о потенциальной опасности группы на воде.

Обстановка в районе поисков за прошедшие сутки ухудшилась, подтвердила Daily Storm глава пресс-службы водолазной группы «ДобротворецЪ» София Морозова. Водолазы работают в сложных условиях: помимо движения льдин, отмечается сильное течение и плохая видимость. Ледяная каша затрудняет работу эхолотов, добавила Морозова.

По ее словам, участники поисков надеются, что дети живы, однако, «поскольку рядом река и весенний период, опыт водолазов говорит», что школьники могли оказаться в воде. Если они погибли, их тела «рано или поздно найдутся и поднимутся», сказала Морозова.

Спасатели уже почти не рассчитывают найти школьников на суше, поскольку на месте происшествия были найдены следы, заявил MSK1.RU один из поисковиков.

«В одном месте видно, что два человека одновременно упали в воду, шла борьба за выживание. Третий пытался помочь им и тоже провалился», — сообщил волонтер.

Он предположил, что подростков могло унести вниз по реке сильным течением, которое «заходит под лед, водоворотами уходит». Глава поисковой организации «Спас град» Юрий Шитиков допустил, что детей могло прижать льдом.

«Мы сможем найти их, когда подтает снег и лед. Сейчас толщина льда 60—80 см. Сегодня мы просматриваем, что подо льдом, но не везде это можно сделать», — объяснил Шитиков.

Ситуацией уже воспользовались мошенники: в интернете появились фейковые объявления о сборе денег на поисковые работы, предупредили в «Спас граде». Госструктуры и добровольцы, участвующие в поисках, не занимаются такими сборами. Поисковый штаб обеспечен всем необходимым, снаряжение и питание поисковикам не требуется, подчеркнули в организации.

Исчезновение детей

Двое мальчиков в возрасте 12 лет и 13-летняя девочка ушли гулять по микрорайону Восточный днем 7 марта. Через некоторое время они перестали выходить на связь, а их телефоны стали недоступны.

Очевидцы рассказывали MSK1.RU, что в день пропажи школьники якобы планировали поздравить одноклассницу. Но в последний раз камеры зафиксировали, что они направлялись в сторону реки. В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» отмечали, что несовершеннолетние часто гуляли неподалеку.

Один из добровольцев заявил MSK1.RU, что местный рыбак видел, как один из мальчиков провалился под лед. Он пытался дотянуться до школьника удочками и палками, но спасти его не получилось. Вызвать спасателей мужчина якобы не мог, потому что у него не было с собой телефона.

Еще одна девушка сообщала, что видела троих подростков на берегу и слышала детские крики. Позже в МЧС по Московской области подтвердили, что в районе Москвы-реки обнаружили следы детей, а также шарф одного из школьников.