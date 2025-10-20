В Ереване найдена мертвой жительница Чечни Айшат Баймурадова, которая пропала спустя несколько месяцев после побега от родственников в Армению. Об обнаружении тела на съемной квартире сообщается на сайте армянской полиции.

Как следует из публикации, в воскресенье, 19 октября, некий гражданин позвонил в правоохранительные органы и рассказал, что в одной из квартир на улице Демирчяна в центре Еревана найдено тело женщины. На место прибыли опергруппы, начато предварительное расследование.

«Выяснилось, что обнаруженное тело принадлежит 23-летней Айшат Баймурадовой, пропавшей без вести 17 октября. Назначены экспертизы. Обстоятельства устанавливаются», — сказано в сообщении, которое сопровождается фотографией девушки.

Сообщения о пропаже вывезенной из Чечни девушки появились в телеграм-каналах в пятницу, 17 октября. В субботу группа «Марем», помогающая женщинам с Северного Кавказа, рассказала, что Айшат Баймурадова несколько месяцев назад сбежала в Армению при помощи правозащитников, «спасаясь от домашнего насилия».

В сообщениях говорилось со ссылкой на друзей Айшат, что вечером 15 октября она не вернулась в квартиру, которую снимала вместе с соседками. По их словам, в тот день девушка пошла на встречу с подругой, которую знала по соцсети. Друзья Баймурадовой подали заявление в полицию Армении, предположив, что ее могли похитить и насильно вернуть домой.

По неподтвержденной информации, Баймурадову могли задушить, рассказала СМИ основательница правозащитного проекта «Кавказ без матери» Лидия Михальченко.

В июле активисты «Марем» следили за историей чеченки Лауры Авторхановой, сбежавшей из дома в Грузию, где ее задержала полиция, поскольку родственники объявили ее в розыск. Сначала правозащитники заподозрили, что Лауру похитили из убежища в Тбилиси и увезли обратно в Россию. Однако позднее девушка вышла на связь и рассказала, что полиция отпустила ее, и что она находится «в безопасном месте».

О судьбе еще одной беглянки из Чечни Седы Сулеймановой ничего не известно уже третий год. В августе 2023 года ее адвокат Марк Алексеев заявил, что «чеченские силовики» насильно увезли ее из Санкт-Петербурга, где она жила со своим молодым человеком. Защитник высказал опасение, что в Чечне ее ждет «убийство чести».

Считается, что «убийства чести» на Северном Кавказе, о которых нередко говорят правозащитники, совершают мужчины в семье, как правило, отец или брат, в качестве наказания для женщины, которая, по их мнению «опозорила род»: например, отказалась выйти замуж за человека, выбранного родственниками.

В сентябре 2023 года омбудсмен Чечни Мансур Солтаев опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором он навещает дом Сулеймановых и встречается с Седой. В кадре было видно, как девушка, одетая в длинное черное платье и платок, молча сопровождает Солтаева. За весь ролик она не произнесла ни слова и смотрела в пол. Чеченский омбудсмен написал, что Седа «находится в хорошем расположении духа» и «ей приятно находиться вместе с родными».

С тех пор о Сулеймановой больше не было вестей. В феврале 2024 года член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет (СК) с просьбой проверить информацию о пропаже Сулеймановой. В апреле того же года стало известно, что СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения Седы. В июне 2025 года МВД объявило девушку в розыск как «без вести пропавшую».