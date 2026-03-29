Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в разговоре с РИА Новости призвал россиян не покупать умные колонки и не пользоваться ими из-за риска использования таких устройств мошенниками для слежки.

«Мера очень простая — не надо пользоваться умными колонками. Какие умные колонки? Если вы хотите послушать музыку, ну возьмите диск поставьте. А кричать „Алиса, поставь «Калинку»!“ — в этом в общем-то сюрреализм какой-то заключается. Просто не надо покупать колонки — мой совет», — сказал он.

По его словам, также «прошла» информация о том, что существует возможность «подглядывать» через камеры в пылесосах. Тем, кто опасается такой слежки, Фадеев порекомендовал пользоваться шваброй.

«Ну не покупайте пылесосы, если вы боитесь, что за вами подглядывают. Очень простое решение — веник есть, швабра. Шваброй пол помойте. Не надо тогда будет переживать. Швабра — это средство от подглядывания пылесосом», — сказал глава СПЧ.

Ранее о риске слежки через умные колонки предупредило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникативных технологий ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Там отметили, что мошенники могут использовать их для слежки. В полиции уточнили, что взлому подвержены бытовые устройства с постоянным доступом к микрофону и интернету.

При взломе злоумышленники могут получить удаленный доступ к умной колонке и использовать для сбора информации, прослушивая разговоры и анализируя привычки владельца. Кроме того, получив необходимые данные, они могут взломать другие устройства, встроенные в систему «умного дома».

В МВД уточнили, что в большинстве случаев речь идет не о целенаправленной слежке, а об уязвимостях самих устройств и аккаунтов. Злоумышленники получают доступ через простые пароли, устаревшие версии программ или подключение к небезопасным сетям.

В «Яндекс» заявили ТАСС, что их колонки разработаны с учетом строгих требований кибербезопасности. В компании также указали, что случаев удаленного взлома этих устройств зафиксировано не было.