Вероятность того, что птичий грипп массово распространяться на территории России, крайне мала, считает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что вирус почти не передается от человека к человеку.

Эксперт напомнил, что в прошлом столетии уже было зафиксировано заражение человека от животных свиным гриппом N1H1, но обсуждаемый в последнее время птичий грипп H5N5 опасен для пернатых, его заразность для людей крайне низка.

Птичий грипп — это инфекционное заболевание, встречающееся у птиц, однако оно может передаваться и человеку. Его вызывают вирусы типа А (Н5N1, H5N2 и другие). Чаще всего очагом инфекции становится инфицированное животное или загрязненная среда. У человека птичий грипп вызывает кашель, проблемы с дыханием и боль в груди. Иногда возможен летальный исход. Первый случай заражения человека птичьим гриппом H5N2 зафиксировали в апреле 2024 года в Мексике — мужчина поступил в больницу с лихорадкой, одышкой, тошнотой и общим недомоганием. Он скончался после семи дней лечения.

«Нужна большая доза вируса. Тем не менее за такими случаями всегда наблюдают, это большое беспокойство. Вероятность того, что сейчас произойдет такая передача от человека к человеку, низка», — отметил Альтштейн.

По его словам, не стоит переживать из-за потенциального распространения птичьего гриппа, поскольку есть соответствующие органы, которые контролируют подобные процессы. Если бы реальная опасность действительно присутствовала, но вспышка заболеваемости уже произошла бы в США.

«Сейчас, я думаю, [заражение] может быть единичным случаем. Такое было многократно, мы с этим сталкивались. Это были даже сотни случаев за последние 30 лет. У человека этот грипп протекает крайне тяжело, летальность очень высокая», — заключил специалист.

Накануне в США впервые выявили штамм птичьего гриппа N5H5 у человека. По данным газеты New York Post (NYP) ранее этот штамм встречался лишь у животных. На данный момент состояние пациента характеризуется как тяжелое. Изначально он поступил в больницу с высокой температурой, дыхательной недостаточностью и спутанной речью.

В мае 2025 года исполнительный директор Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) Бернард Урл рассказал Financial Times о риске для людей из-за заражения свиней птичьим гриппом. По его словам, свиньи могут стать эффективными переносчиками патогенов как от пернатых, так и от людей.

В декабре 2024 года Роспотребнадзор предупредил о высоком риске перехода птичьего гриппа на людей. Глава ведомства Анна Попова уточнила, что для инфекций и эпидемий нет границ, возникшее в одной стране заболевание может легко оказаться в другой.