Американский журналист Такер Карлсон считает, что президент России Владимир Путин любит Запад еще со времен своей работы в ГДР. Об этом Карлсон высказался в интервью RTVI US.

«Мне кажется, что Путину на самом деле нравится Запад. Я думаю, что Путин, вероятно, любит Запад больше, чем, знаете, любой, кто потенциально мог бы заменить Путина, это точно», — сказал Карлсон.

Журналист напомнил, что российский президент «провел свою молодость в Восточной Германии, будучи офицером КГБ».

В 1985-1990 годах Путин работал в ГДР по линии внешней разведки КГБ.

«Вероятно, как мне показалось, он смотрел по другую сторону [берлинской] стены и думал: «О, красивые девушки, ночные клубы. Мне бы тоже хотелось чего-нибудь такого»», — предположил Карлсон.

Американец признался, что в России есть много вещей, которые он не понимает. «Но, на первый взгляд, Россия прекрасная, цивилизованная и христианская, и, знаете, это древняя культура, впечатляющая культура. Я всегда любил русскую литературу», — отметил Карлсон.

Он добавил, что всю жизнь много путешествовал и понимает, «что каждая страна видит мир через собственную линзу, через призму своих интересов».