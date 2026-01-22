Содержание десяти и более животных в одной квартире может говорить о психическом расстройстве. Предел — не более трех питомцев, рассказала клинических психолог Татьяна Маремпольская в разговоре с «Абзацем».

«Если это не психическое расстройство, все равно содержание в квартире большого количества животных — это какое-то психологическое отклонение», — отметила она.

Эксперт объяснила, что такие люди зачастую одиноки, с «неустроенной судьбой». Кроме того, они могут страдать патологическим накопительством, то есть бесконтрольно захламлять свое жилище мусором.

Когда человек заводит большое количество животных, у него нарушается критика состояния и искажается восприятие действительности, рассказала специалист. Это свойственно для определенных психических отклонений, расстройств и заболеваний, в основе которых лежит стремление компенсировать недостаток общения с людьми, заботу о ком-то и свою значимость.

Маремпольская отметила, что пределом считается содержание не более двух-трех питомцев в квартире. Причем любое потомство, как она отметила, следует раздавать, а не оставлять. По ее мнению, «эта история считается нормальной». Однако на частный дом эти правила не распространяются, там «можно содержать любое количество кошек», заявила она.

Ранее ветеринарный врач Евгений Цыпленков сообщил, что навязчивые ласки и нарушение биологических ритмов кошки могут привести к тяжелому стрессу, интенсивному выпадению шерсти и даже к летальному исходу. По его словам, особенно разрушительны воздействия на животное во фазе сна, когда все физиологические процессы настроены на отдых. Готовность к общению должна исходить от самого питомца, отметил специалист. Оптимальными для контакта считаются периоды, когда кошка сама проявляет желание играть или получать ласку.

