Ветеринарный врач Евгений Цыпленков в интервью изданию «Абзац» предупредил владельцев кошек о серьезных последствиях чрезмерного внимания к питомцам. Специалист объяснил, что навязчивые ласки и нарушение биологических ритмов животных могут привести к тяжелому стрессу, интенсивному выпадению шерсти, а в критических случаях — даже к летальному исходу.

Эксперт пояснил, что каждое животное имеет индивидуальные режимы жизнедеятельности, которые необходимо учитывать при взаимодействии. По словам Цыпленкова, особенно разрушительно воздействие на кошку в фазе сна, когда все физиологические процессы настроены на отдых.

«Если кот решил поспать, а его начинают тискать и возбуждать — это вызывает серьезный стресс. Кошки обладают повышенной чувствительностью, и некоторые особи могут не пережить интенсивное психологическое давление», — предостерег ветеринар владельцев домашних питомцев.

Цыпленков подчеркнул, что готовность к взаимодействию должна исходить от самого животного. Периоды активности, когда питомец проявляет желание играть или получать ласку, являются оптимальными для контакта. Принудительное со стороны человека общение во время отдыха кота специалист сравнил с пыткой, степень стресса от которой пропорциональна настойчивости владельца.

К тревожным симптомам, свидетельствующим о нарушениях в организме кошки, врач отнес несезонную линьку и снижение аппетита. Он пояснил, что стрессовые состояния провоцируют дисбаланс обменных процессов — нарушение выработки ферментов и гормонов, что ведет к постепенным разрушительным последствиям.

«При нормальном питании у кошки начинает сыпаться шерсть, а при глубоком стрессе происходят масштабные патологические изменения», — описал Цыпленков признаки нарушений, добавив, что эти процессы часто остаются незамеченными до проявления выраженных симптомов.

Напомним, в мае 2025 года были опубликованы итоги исследования специалистов из Токийского сельскохозяйственного университета, которые установили, что кошки способны узнавать своих хозяев по запаху. Предложив отобранным для эксперимента 30 домашним кошкам понюхать запахи других животных и их владельцев, исследователи выяснили, что они дольше задерживаются на незнакомых пробах, причем задействуют сначала правую, а потом левую ноздрю.