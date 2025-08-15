Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обнялись, когда приветствовали друг друга на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Тем не менее рукопожатие глав государств длилось чуть больше 10 секунд.

Ранее на платформе рынков предсказаний Polymarket люди по всему миру ставили на то, сколько Трамп и Путин будут жать друг другу руки. На 16:25 по Москве в том, что рукопожатие продлится дольше 10 секунд, были уверены 26%.

На объятие двух президентов, которого в итоге не случилось по прибытии на военную базу, поставили всего 10% пользователей платформы.

Первым в Анкоридж прибыл Трамп, примерно за полчаса до Путина, но не выходил из самолета, ожидая своего российского коллегу.

Ранее сообщалось, что главы государств проведут переговоры тет-а-тет, а потом к ним присоединятся члены делегаций. Однако позже Белый дом заявил, что встреча пройдет в формате «три на три», с американской стороны также будут госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что от России, помимо Владимира Путина, будут министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.