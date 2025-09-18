Более 700 тыс. российских военных сейчас находятся в зоне военной операции на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

«На линии боевого соприкосновения свыше 700 тыс. человек находится», — сказал глава государства.

На встрече Путин также заявил, что участники боевых действий «вливаются» в ряды парламентских партий. Президент выразил уверенность, что они «внесут свой позитивный вклад» в работу региональных и федеральных органов власти.

«Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью рисковать. Таких людей нужно выдвигать на руководящие посты. Это будет наша смена. Об этом мы должны подумать, и спасибо вам, что вы выдвигаете таких людей», — сказал российский лидер.

Среди прочего Путин прокомментировал предложение установить квоту для участников СВО в структурах власти. Глава государства выразил мнение, что такая мера может привести к формализму. «Мы должны не по гендерному принципу, не по профессиональному, не по какому другому привлекать людей во власть, а по личным и деловым качествам», — подчеркнул президент.

Накануне Путин поручил обеспечить автоматическое предоставление мер социальной поддержки ветеранам военной операции и членам их семей без необходимости подачи заявлений.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов заявил, что наиболее интенсивные боевые действия в зоне СВО фиксируются на красноармейском направлении.