Президент России Владимир Путин заявил, что страна была бы в надежных руках, если бы на президентских выборах 2000 года граждане сделали выбор в пользу Станислава Говорухина. Такие слова глава государства произнес в 2016 году в поздравительной речи по случаю 80-летнего юбилея режиссера. Архивные кадры, снятые 10 лет назад, опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Напомню, что в 2000 году мы со Станиславом Сергеевичем были соперниками на выборах президента Российской Федерации. Но сейчас скажу совершенно серьезно. Я после того, как познакомился поближе со Станиславом Сергеевичем, могу сказать, говорю совершенно серьезно, что если бы граждане России тогда сделали выбор в его пользу, наша страна оказалась бы в надежных руках», — сказал Путин.

По словам президента, несмотря на отсутствие у Говорухина административного и государственного опыта, у режиссера было «главное — порядочность, ответственность, характер и любовь к отечеству». В том же поздравительном слове Путин отметил, что для него было приятной неожиданностью узнать, что режиссер согласился возглавить его предвыборный штаб на выборах 2012 года.

Станислав Говорухин умер в июне 2018 года в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. 29 марта 2026 года отмечается 90-летие со дня рождения режиссера. За свою карьеру Говорухин снял больше 20 художественных фильмов. Среди его самых известных работ — «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок». В 1993 году Говорухин избрался в Госдуму. В марте 2000 года принимал участие в президентских выборах, где получил 0,4% голосов. Тогда главой государства был избран Владимир Путин. Говорухин сохранял пост депутата до 2003 года. В 2005-м вступил в «Единую Россию» и вернулся в Госдуму. В 2011 году стал главой думского комитета по культуре. В том же году возглавил предвыборный штаб Путина, а также стал сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Ранее Путин рассказал, что в 1999 году он выражал опасения, что справится с ролью главы государства. По словам президента, об этом он говорил Борису Ельцину, когда обсуждалась передача власти.

«Не то чтобы не хотел. Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов», — сказал российский лидер.

В тот период стояло много «очень острых, сиюминутных и в то же время жизненно важных вопросов» для России, ее сохранения и развития, указал Путин. Как отметил президент, тогда он думал о том, справится ли с решением этих задач.