Президент России Владимир Путин передал под временное управление Росимуществом долю финского энергоконцерна Fortum в АО «Челябэнергоремонт». Соответствующий указ, подписанный главой государства 25 августа, размещен на портале опубликования правовых актов.

Росимуществу переданы 314 949 тыс. обыкновенных акций, отмечается в документе. Fortum — единственный держатель ценных бумаг АО «Челябэнергоремонт». Указ вступает в силу со дня опубликования.

Акции Fortum переданы Росимуществу в соответствии с указом Путина от апреля 2023 года, позволяющим вводить временное управление активами из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом.

Согласно данным СПАРК, учредитель и единственный владелец 100% акций АО «Челябэнергоремонт» — «Фортум Холдинг», нидерландская «дочка» Fortum . Уставной капитал компании составляет 314,949 млн рублей.

«Челябэнергоремонт» работает более 70 лет и специализируется на обслуживании и ремонте паровых турбин. Уставной капитал компании — почти 315 млн рублей. АО «Челябэнергоремонт» было создано в 1953 году. Компания специализируется на обслуживании и ремонте котельного и турбинного оборудования для электростанций. В 2022 году на базе предприятия было организовано управление по ремонту ветроэнергетических установок. Гендиректор АО «Челябэнергоремонт» — Данил Торощин. Выручка компании в 2023 году составила 2,35 млрд рублей, прибыль — 73,67 млн рублей.

После начала военной операции на Украине Fortum объявила о решении свернуть деятельность в России и продать бизнес российскому менеджменту. Весной 2023 года Путин передал в управление Росимуществу акции российской «дочки» финской энергокомпании. В Кремле решение президента назвали «ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые направлены у них на создание нормативной базы для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом».

Впоследствии название российского подразделения Fortum сменилось на «Форвард Энерго». Компанию возглавил бывший главный энергетик «Башнефть-Добыча» Вячеслав Кожевников.

В Fortum передачу российских активов во внешнее управление сочли «грубым нарушением международного права», после чего объявили о решении списать свои российские активы на €1,7 млрд. В феврале 2024 года энергоконцерн инициировал арбитражный процесс против России с целью взыскать компенсацию стоимости своих акций и инвестиций. В Кремле заявили, что российская сторона не будет производить подобных выплат.