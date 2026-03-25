Президент России Владимир Путин наградил посмертно орденами Мужества двух полицейских, погибших при взрыве автомобиля ДПС юге Москвы в декабре прошлого года. Об этом стало известно из видео, показанного перед выступлением начальника столичного главка МВД Олега Баранова в Мосгордуме, передает РИА Новости.

Погибшие лейтенанты полиции 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов были сотрудниками ДПС Южного округа столицы. На видео было сказано, что они «ценой собственных жизней» предотвратили теракт, «который мог унести жизни сотен москвичей».

Взрыв произошел на Елецкой улице в районе Орехово-Борисово Южное в ночь на 24 декабря 2025 года. Как сообщало следствие, двое инспекторов ДПС увидели возле служебного автомобиля полиции подозрительного человека и когда приблизились к нему, чтобы задержать, было приведено в действие взрывное устройство.

В результате все трое — полицейские и находившийся на месте человек — погибли. У Максима Горбунова остались жена и 9-месячная дочь.

В столичном главке МВД рассказали, что Горбунов работал в московской полиции с февраля 2022 года, Климанов — с октября 2023-го. «Московский комсомолец» писал, что они были друзьями с детства и жили в одном доме в поселке Михнево Ступинского городского округа.

Климанов пришел в полицию после службы в армии, Горбунов — после окончания вуза МВД. Оба, по данным газеты, были на хорошем счету, фото Горбунова висело на Доске почета.

Третьим погибшим, как писал телеграм-канал Baza, был подрывник, который устанавливал взрывное устройство. Источник в правоохранительных органах сообщал РБК, что им мог быть 24-летний Павел Голубенко из Ивановской области. Baza писала, что на месте взрыва якобы нашли фрагменты его паспорта и что, по одной из версий силовиков, он мог действовать по указке кураторов-мошенников.

В марте официальный представитель МВД Ирина Волк назвала причиной гибели полицейских дистанционную детонацию предмета у человека, который, по ее словам, находился «под влиянием украинских преступников».

Дело о декабрьском взрыве расследуют по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК).

Спустя ровно два месяца, в ночь на 24 февраля, еще один сотрудник ДПС погиб при взрыве у Савеловского вокзала на севере Москвы. Это был старший лейтенант полиции 34-летний Денис Братущенко, принятый на службу в марте 2019 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.