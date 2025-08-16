В Анкоридже на Аляске завершился саммит российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Как в России оценили длившиеся несколько часов переговоры — в материале RTVI.

Переговоры лидеров двух стран продлились 2 часа 45 минут и прошли в закрытом режиме в формате «три на три». Помимо Трампа и Путина, в переговорах с российской стороны приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Путин и Трамп не стали раскрывать детали переговоров, но оба назвали встречу хорошей и конструктивной.

Экс-президент России, замглавы секретаря Совета Безопасности Дмитрий Медведев, оценивая итоги встречи глав двух государств на Аляске, сообщил, что на саммите был «восстановлен полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне»: «Спокойный, без ультиматумов и угроз».

«Президент России лично и подробно изложил президенту США наши условия завершения конфликта на Украине. По итогам почти что трехчасового разговора глава Белого дома отказался от эскалации давления на Россию. Во всяком случае пока. Важно: встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением СВО. Главное: обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу», — добавил он.

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил, что не считает провальным саммит на Аляске, несмотря на отсутствие «конкретных и публичных результатов и договоренностей».

«Уверен, кое о чем президенты договорились, просто не хотят раньше времени об этом говорить. Самое главное, чего удалось добиться лидерам, — установить хороший личный контакт в новых реалиях. Это основа для нормализации отношений», — уверен политик.

Миронов отметил, что Путин, у которого гораздо больше политического опыта, чем у Трампа, «преподал своему коллеге урок дипломатии».

«Он заключается в том, что решить с наскока такие сложные конфликты, как на Украине, невозможно. Думаю, Трамп это осознал и улетел в Вашингтон делать «домашнюю работу». Важно, что президент США готов взять на себя бремя переговоров с украинскими властями и европейскими странами. Его слова, что есть хороший шанс достичь мира, внушают оптимизм», — подчеркнул политик.

Депутат также обратил внимание на то, что на саммите никто из лидеров двух стран «не упомянул о перемирии, которого так хотят в Киеве».

«Это значит, что Россия продолжит СВО для защиты своих граждан и освобождения своей территории, как и обещал Владимир Путин. Теперь давление на Зеленского и его хунту будет возрастать не только на поле боя, но и на дипломатическом фронте. А значит, саммит на Аляске приближает нашу победу и наступление прочного мира, которого мы хотим», — добавил он.

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что российско-американский саммит «в полной мере оправдал свой девиз: “Стремление к миру”».

«Оба лидера — и Владимир Путин, и Дональд Трамп — заявили о том, что встреча прошла продуктивно, а ее результаты в конечном итоге позволят выйти на договоренности по украинскому урегулированию. Это не полный прорыв (его и не ожидали), но значимый поворотный момент и в вопросах восстановления взаимодействия между двумя ведущими ядерными державами, и в вопросах завершения конфликта на Украине. 10 из возможных 10, оценил итоги Трамп», — сказал парламентарий.

По мнению Слуцкого, встреча лидеров России и США на Аляске уже вошла «в историю как переход к новому этапу в российско-американских отношениях».

Сенатор Константин Косачев сообщил, что и сам факт встречи на Аляске, «и ее тональность, и исход» — это «большой и совместный успех двух президентов».

Встреча на Аляске «подтвердила стремление России к миру, долгосрочному и справедливому», написал в своем телеграм-канале сенатор Андрей Клишас.

«Задачи СВО будут выполнены либо военным, либо дипломатическим путем. Никакого “прекращения огня без всяческих условий” не будет, несмотря на то, что фронт обрушается и российские войска освобождают все новые и новые территории. На повестке новая архитектура европейской и международной безопасности, и все должны это принять», — подчеркнул он.

Еще один сенатор — Алексей Пушков — пишет, что саммит имеет «все шансы стать поворотным событием как в российско-американских отношениях, так и в будущем разрешении украинского кризиса». Переговоры, по его мнению, были конструктивными.

«Насколько можно судить, они носили стратегический характер и касались не только украинского кризиса, но и ключевых вопросов не только европейской, но и глобальной, прежде всего ядерной безопасности, а также двусторонних отношений. Трамп не случайно оценил содержание и, надо полагать, дух переговоров на десять из десяти возможных. Тем самым он дал понять, что переговоры были не только содержательными, но и отличались высоким уровнем взаимопонимания», — сказал политик.

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что на саммите на Аляске «состоялся очень позитивный, конструктивный диалог». По его словам, «многие вопросы были решены, ряд вопросов еще предстоит решить».

«Важно, что президент Трамп отметил значимый потенциал сотрудничества в экономической сфере между Россией и США. И, безусловно, также, несмотря на значимое противодействие этому, мы продолжим отстраивать российско-американские отношения, которые имеют значимый потенциал», — сказал он.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что тема проведения трехстороннего саммита Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского «пока не затрагивалась». Он добавил, что дата следующей встречи американского и российского лидеров пока неизвестна.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп не стали беседовать с журналистами, поскольку и так «были сделаны исчерпывающие заявления».

«Разговор действительно очень позитивный, и об этом сказали два президента. Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования», — добавил он.

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил журналисту Павлу Зарубину, что Москва обсуждает возобновление авиасообщения с США, российская сторона уже подготовила документы. Дипломат выразил надежду, что после саммита Путина и Трампа по этому вопросу «импульс ускорится».