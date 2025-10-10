Президент России Владимир Путин публично поспорил с премьером Армении Николом Пашиняном о сумме товарооборота между двумя странами, посчитав его оценку заниженной. Их диалог состоялся в ходе заседания Совета глав СНГ в узком составе в Душанбе.

«У нас с Арменией сколько сейчас товарооборот выскочил?» — спросил Путин. Пашинян ответил, что в этом году уже $4 млрд.

«Сколько?» — переспросил российский лидер и, получив ответ, возразил: «Нет, больше».

Пашинян повторил, что это показатель нынешнего года. «В прошлом году было примерно 9 млрд», — продолжил он.

«Больше. В прошлом году было больше и в этом году будет больше. Это очевидно просто», — снова возразил российский президент. «Может быть», — сказал в ответ армянский премьер.

Озвученный Пашиняном объем товарооборота в 2025 году соответствует данным Статистического комитета Армении. Согласно его сводке экономических показателей, за первые восемь месяцев этого года (январь—август) взаимный товарооборот с Россией составил $4,5 млрд (документ .pdf).

Говоря о товарообороте с Россией за прошлый год, Пашинян назвал сумму, которая близка к показателям из того же отчета, но только за первые восемь месяцев 2024 года — $9,2 млрд. Сумма за весь 2024 год, по данным Статкома Армении, составила $12,7 млрд (документ .pdf). Это больше, чем данные, которые приводят в России. Так, глава Минэкономразвития Максим Решетников называл сумму в $11,7 млрд, а вице-премьер Алексей Оверчук говорит о $12,4 млрд.

В сентябре Оверчук заявил, что по итогам 2025 года взаимная торговля России и Армении окажется вдвое меньше, чем годом ранее и едва превысит $6 млрд. В июне российский вице-премьер указывал, что падение торговли двух стран происходит из-за разворота Армении в сторону Евросоюза.

После того, как в марте Армения приняла закон о начале процесса вступления страны в ЕС, в Кремле предупредили, что она не сможет быть одновременно и в Европейском союзе, и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в силу разногласий и несовместимости принятых там стандартов и протоколов. Оверчук тогда сравнил стремление Армении в ЕС с «покупкой билета на “Титаник”».