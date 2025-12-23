Президент России Владимир Путин освободил от должности российского посла в Чехии Александра Змеевского и назначил вместо него Анну Пономареву, которая до этого была директором третьего европейского департамента МИД России. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.

Александр Змеевский был назначен послом России в Чехии в феврале 2016 года. До этого он в разные годы был спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью, постоянным представителем России при международных организациях в Вене, директором департамента МИД по вопросам новых вызовов и угроз.

Змеевский награжден орденом Дружбы, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

Анна Пономарева, возглавившая дипмиссию России в Чехии, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

В сентябре МИД Чехии вызвал российского посла в связи с беспилотниками, залетевшими в воздушное пространство Польши. Чешский министр иностранных дел Ян Липавский назвал этот инцидент «провокацией Кремля» и заявил о поддержке Варшавы.

Замглавы МИД Чехии Ян Мариан на встрече со Змеевским обвинил российскую сторону в «преднамеренном нарушении» воздушного пространства. Посол «решительно отверг подобную позицию», сославшись на официальные комментарии Москвы на этот счет, сообщили в российской дипмиссии. Там подчеркнули, что факт принадлежности БПЛА к российским вооруженным силам установлен не был.

«Змеевский предложил чешским партнерам задаться вопросом, кому на самом деле выгоден этот инцидент, как и раздуваемая вокруг него истерия. Уж точно не России», — добавили в посольстве.

Российское Минобороны сообщало о нанесении комбинированных ударов в ночь на 10 сентября по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове.

В ответ на обвинения со стороны Польши военное ведомство заявило, что объекты для поражения на территории республики не планировались, а максимальная дальность полета примененных при ударе российских дронов не превышала 700 км.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после инцидента с дронами заявил, что силы НАТО оставляют за собой право сбивать дроны или самолеты, которые нарушат воздушное пространство страны без разрешения. Он добавил, что Россия «предупреждена» и не должна жаловаться на последствия.

В Кремле ответили, что российские самолеты руководствуются международными правилами и не выходят за их рамки, а обвинения в адрес российских военных по поводу нарушения границ остаются бездоказательными.