Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа. Соответствующие изменения внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», следует из документа.

Инициативу внесли в Госдуму в ноябре 2025 года, ее авторами выступили несколько депутатов, в том числе Ирина Яровая, Андрей Картаполов и Василий Пискарев. Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.

Согласно тексту документа, ответственность за геноцид советских граждан возлагается на нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. В пояснительной записке указано, что первым актом, официально зафиксировавшим целенаправленную и масштабную политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях, стал Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39. Среди пособников нацистов отмечены армии Италии, Румынии, Венгрии и Финляндии, принимавшие участие во Второй мировой войне.

Авторы законопроекта также подчеркнули, что 19 апреля служит напоминанием всему миру о необходимости предотвращения геноцида. Вместе с этим любые действия, которые оскверняют День памяти жертв геноцида советского народа, будут рассматриваться как реабилитация нацизма.

«Наш долг — сохранить память о подвиге наших дедов и прадедов, спасших весь мир от нацистов. И не дать другим забыть правду о злодеяниях фашистов и героизме советского народа», — отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В августе 2024 года прокуратура Карелии обратилась в Верховный суд России с просьбой признать геноцид советского народа со стороны финских и немецко-фашистских войск на территории Карело-Финской ССР в годы Великой Отечественной войны.

В заявлении ведомства было указано, что за все время войны в концлагерях находилось около 20% от всех жителей Карело-Финской ССР, которые попали в оккупацию. Отмечается, что в петрозаводских концлагерях погибли более 7 тыс. человек, свыше 8 тыс. мирных граждан были убиты и замучены, а около 18 тыс. советских военнопленных скончались в финских и немецких лагерях.

В марте того же года МИД России потребовал от немецких властей признать актами геноцида блокаду Ленинграда и другие преступления фашистских войск против народа СССР. Российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на сообщение МИД Германии по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда, в котором говорилось, что Берлин признает эти действия преступлением и берет на себя историческую ответственность.