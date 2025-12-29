Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении правил выдачи микрокредитов, следует из соответствующего документа на сайте официального опубликования правовых актов.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснял, что изменения направлены на пресечение практики «навешивания на заемщика неподъемных долгов».

С 1 апреля 2026 года максимальная переплата по микрокредитам сроком до года снизится со 130% до 100%. Заемщики будут выплачивать не более двух сумм основного долга с учетом процентов, комиссий, штрафных санкций и пеней.

«Вот вы берете в микрофинансовой организации 10 тыс. рублей, соответственно, максимальный ваш платеж по этому кредиту должен быть не больше 20 тыс. рублей», — привел пример первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.

С 1 октября микрофинансовые организации (МФО) не смогут выдавать кредит с полной стоимостью выше 200% годовых клиентам, у которых уже есть непогашенных два микрокредита. С 1 апреля 2027 года россиянам разрешат иметь только один микрозаем с полной стоимостью более 100% годовых.

Гражданам, погасившим кредит дороже 100% годовых, для оформления нового займа придется ждать не менее трех дней. По словам Аксакова, в этот период охлаждения МФО не смогут «переоформить старый микрокредит, включая его в новый долг на менее выгодных для заемщика условиях».

«На рынке сохраняются недобросовестные практики, например, просроченные потребительские займы переоформляются в новые при наличии непогашенной задолженности. При этом долг и начисленные проценты по ранее полученным займам включаются в тело вновь выдаваемых», — пояснял ранее первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Константин Бахарев.

Меняется и максимальная сумма микрозаймов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — с 5 млн до 15 млн рублей. Как отмечается в законопроекте, для соблюдения требований микрофинансовые организации будут запрашивать кредитную историю заемщика.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков напомнил РИА Новости, что «относительно безопасно» пользоваться микрозаймами можно при понимании их полной стоимости, размера комиссий и штрафов, а также при возможности погашения долга без привлечения новых кредитов.

«На практике же значительная часть клиентов МФО оформляет займы повторно, а перекредитование — одна из ключевых причин роста долговой нагрузки населения, на что регулярно указывает ЦБ», — подчеркнул он.

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева в ходе обсуждения законопроекта, ужесточающего выдачу микрокредитов, утверждала, что при нынешнем высоком уровне закредитованности россиян вообще не нужны кредиты, которые можно оформить за 10-15 минут. По ее словам, сферу деятельности МФО надо «сжимать» за счет ограничений по сумме займа и платежеспособности заемщиков, потому что эта система в ее действующем виде «ничего хорошего стране не дает».