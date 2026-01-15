Счетная палата пожаловалась президенту России Владимиру Путину на ситуацию вокруг проекта, включающего создание российского аналога виагры — препарата для лечения эректильной дисфункции «Мускулив». Из бюджета на него было потрачено около 1 млрд рублей, но препарат создан, по сути, не в рамках проекта, а сам проект тем временем вырос в стоимости в 1,6 раза — до 2,4 млрд рублей, говорится на сайте органа.

«Мускулив» и некоторые другие препараты собирались делать из мускуса кабарги — саблезубых оленей. Проект, запущенный еще в 2016 году, включал строительство питомника для разведения кабарги в Республике Алтай, а также реконструкцию объектов в Московской области под будущую научно-клиническую лабораторию.

Как сообщает палата, изначально объекты планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2020 году, однако сроки неоднократно срывались. Питомник в итоге заработал только в 2024-м, а лаборатория так и не открылась и в 2025-м, когда работы должны были закончиться после очередного переноса.

Заказчиком строительства является Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Прошлым летом он расторг договор с прежним подрядчиком из-за неисполнения им своих обязательств и заключил новый контракт.

«На 1 ноября 2025 года строительная готовность лаборатории составляла 96%, техническая — 74%. С учетом установленного срока ввода объекта в эксплуатацию есть существенные риски несвоевременного завершения реконструкции лаборатории», — указал аудитор Сергей Мамедов.

Как выявила палата, Научный центр заплатил прежнему подрядчику аванс в размере 239,4 млн рублей, но не обеспечил возврат денег за невыполненные работы. Также с исполнителей не была востребована неустойка, составляющая 17,4 млн рублей.

Проект за 10 лет так и не создан в полном объеме, говорится в докладе. Проверка показала, что хотя сам препарат «Мускулив» все же был разработан, при его создании использовался мускус, закупленный у третьих лиц, а не в алтайском питомнике, а клинические исследования проводились в частных медицинских организациях, а не на базе ФМБА.

«При этом расходы федерального бюджета на разработку и клинические исследования препарата “Мускулив” с 2017 по 2025 год составили порядка 1 млрд рублей», — подчеркнули в Счетной палате.

Аудиторы также выяснили, что Научный центр и ФМБА изменили первоначальные планы по производственным мощностям, так что в 2029 году объем добываемого в питомнике мускуса будет вдвое ниже, чем предполагалось.

Как отмечают «Известия», которые ознакомились с полным содержанием доклада, в 2024 году на базе питомника было произведено 128 г мускуса, что составляет лишь около 20% от заявленного плана производства в 600 г.

Счетная палата также обнаружила, что полученный в питомнике мускус плюс права на регистрацию и производство препарата «Мускулив» теперь хотят передать частной фармацевтической компании «Брынцалов-А», которая является индустриальным партнером Научного центра.

Как поясняют «Известия», АО «Брынцалов-А» принадлежит известному российскому предпринимателю Владимиру Брынцалову, экс-депутату Госдумы и бывшему кандидату в президенты России (1996 г.). Компанию возглавляет ее директор Дмитрий Носков, но владельцем по состоянию на 2026 год остается Брынцалов как основной акционер.

«По итогам проверки Счетная палата направила доклад главе государства, в котором констатировала неэффективное расходование средств федерального бюджета, направленных на реализацию проекта», — сообщил Сергей Мамедов.

Палата также обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой принять меры по выявленным нарушениям, добавили «Известия».