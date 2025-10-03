В центре Петербурга автомобиль Porsche Cayenne рухнул в реку Фонтанку, на скорости пробив заграждение, сообщают городские управления МЧС и МВД. В машине находились двое — нетрезвого водителя, который выбрался на берег самостоятельно, госпитализировали в состоянии средней тяжести, пассажирка погибла.

ДТП произошло в 5:45 утра 3 октября у дома №6 по набережной Фонтанки. Автомобиль влетел на набережную с улицы Чайковского, проломил ограду и плашмя упал на поверхность реки, после чего стал постепенно тонуть.

По предварительным данным полиции, пьяный водитель не справился с управлением. Мужчина задержан, от медицинского освидетельствования он отказался. Сумев выбраться из тонувшей машины, он обратился к охране Михайловского замка, пишет Mash на Мойке.

Водителю Porsche Cayenne 33 года, он утверждает, что не знаком с погибшей пассажиркой, уточнил источник канала «78». По его сведениям, девушка была уроженкой одной из стран Средней Азии, ей было около 20 лет.

По информации SHOT, водитель по имени Даниил В. купил машину в 2022 году. С тех пор он собрал более 80 штрафов, в том числе за превышение скорости и проезд на красный свет. Как выяснил канал, 11 штрафов почти на 13 тыс. рублей до сих пор остаются не оплаченными.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК). За это предусмотрено от 5 до 12 лет лишения свободы.

Автомобиль достали из реки с помощью автокрана и спецсредств, в операции участвовали спасатели и водолазы МЧС и поисково-спасательной службы Петербурга. «Фонтанка» насчитала на месте происшествия четыре единицы техники и 20 спасателей.

В июле в Нижнем Тагиле три человека — 19-летний водитель и две 20-летние девушки — утонули внутри внедорожника Lexus, который на высокой скорости вылетел с моста в пруд. Как писали местные СМИ, компания ездила с нарушением ПДД и на плотине в центре города решила снять «экшн-видео», что закончилось трагедией.