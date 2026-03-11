В качестве альтернативы Объединенным Арабским Эмиратам, которые затронул конфликт на Ближнем Востоке, россияне стали выбирать Турцию, Египет, Таиланд и Китай. Об этом вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал NEWS.ru.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом спрос на летний отдых в Эмиратах снизился на 50%.

«Минус 50% — это катастрофа. Вместо ОАЭ выбирают Турцию, Египет, Таиланд, Китай и Россию. Вот эта пятерка стран», — пояснил эксперт.

По его словам, Египет удерживает цены на туры ниже, чем Турция и Россия. Если в прошлом году Египет выбрали вместо Турции около 700 тыс. российских туристов, то в этом году показатель может приблизиться к 1 млн человек, подчеркнул турэксперт.

Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что со 2 по 11 марта российские и иностранные авиакомпании выполнили 284 рейса из стран Ближнего Востока и перевезли около 59 тыс. пассажиров.

Он отметил, что в последние недели гражданская авиация России столкнулась с серьезными трудностями. 28 февраля ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась, и воздушное пространство закрыли 10 государств. Сейчас небо пяти стран по-прежнему остается закрытым.

11 марта «Аэрофлот» выполнит два последних рейса из ОАЭ, после чего остановит полеты по этому направлению. В компании уточнили, что рейсы возобновят после нормализации ситуации в регионе.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее сообщала, что из-за закрытого воздушного пространства над странами Персидского залива и новых ограничений на полеты на Ближнем Востоке география международных вылетов из России сократилась на 27%, а число стран с прямым авиасообщением, подходящих для туризма, уменьшилось на треть.

Так, по состоянию на 4 марта 2026 года прямой перелет на отдых возможен лишь в 11 стран: Турцию, Египет, Таиланд, Вьетнам, Китай, Иорданию, Индонезию, Марокко, на Мальдивы, Сейшелы и Шри-Ланку. Российские авиакомпании в настоящее время выполняют рейсы в 10 стран дальнего зарубежья: Вьетнам, Египет, Индию, Индонезию, Китай, на Мальдивы, Сейшелы, в Таиланд, Турцию и Шри-Ланку.