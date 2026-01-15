Финские пограничники отказали во въезде пятерым российским туристам, пытавшимся посетить Лапландию на Рождество. Об этом пишет местная газета Helsingin Sanomat.

В Лапландской пограничной службе пояснили, что россияне прибыли по отдельности в три разных дня в декабре 2025 года: двое прилетели в аэропорт Рованиеми 20 декабря, третий — туда же два дня спустя, а еще двое — в Киттиля 27 декабря. У всех путешественников имелись действующие шенгенские визы, которые теоретически дают им возможность свободно путешествовать по Европе.

Сотрудник погранконтроля Лапландской пограничной службы Томми Тииликайнен подчеркнул, что это был первый в 2025 году случай, когда российские туристы попытались попасть в регион. «Редкое явление», — отметил он.

Осенью 2022 года финское правительство запретило въезд в страну россиянам, чья поездка не обусловлена жизненной необходимостью (например, связанной с семьей или работой). В июле 2023 года срок действия этого запрета был продлен, и они остаются в силе до сих пор. Кроме того, Финляндия ограничила для российских туристов транзит в другие страны через свою территорию.

Тииликайнен пояснил, что авиакомпании обязаны проверять паспорта и визы пассажиров, направляющихся в Финляндию, и не допускать к посадке туристов с российским гражданством. Если перевозчик не выполняет это требование, ему приходится за свой счет забирать туриста обратно в пункт вылета или в другую страну — либо ту, по чьей шенгенской визе он путешествует, либо точно гарантирующую ему право на въезд.

По словам лапландского пограничника, в случае с пятью россиянами одного из них сразу же посадили на обратный рейс, а у четверых конфисковали документы и отпустили переночевать с обязательством явиться на следующее утро. Их пребывание в стране затянулось, поскольку воздушное сообщение в Киттиля было приостановлено из-за шторма Ханнес.

Все российские граждане, пытавшиеся посетить Лапландию, при выдворении получили запреты на въезд в Финляндию. Сроки действия этих запретов не разглашаются. Тииликайнен объяснил, что ориентировочно такие меры принимаются на год, но максимальная продолжительность составляет пять лет.

Помимо Лапландии, в 2025 году были и другие случаи, когда финские пограничники разворачивали туристов с российским гражданством. В частности, в аэропорту Хельсинки-Вантаа за прошлый год было оказано во въезде 28 путешественникам с паспортами РФ, а в 2026 году — одному.

Представитель Хельсинкского пограничного управления пояснил, что таких туристов обычно выдворяют в тот же день или на следующий. Им не разрешается покидать аэропорт: они ждут вылета в так называемой «нешенгенской» зоне пассажирского терминала.