В эфире радиостанции УВБ-76 известной также как «Радиостанция судного дня» или «жужжалка», прозвучала композиция группы «Красная плесень» «Мы *****сь в первый раз» и музыка из балета «Лебединое озеро». Согласно трансляции эфира на YouTube, песни начали играть после 15:00.

После 15:00 по мск в эфире радиостанции с перебоями прозвучали композиции групп Fool’s Garden — Lemon Tree и Foreigner — That Was Yesterday. Затем на несколько минут радиостанция прекратила транслировать музыку.

В 16:20 помехи стали тише, в эфире прозвучала музыка Петра Чайковского из балета «Лебединое озеро». После этого с помехами играл нацистский военный марш Erika, пародия на песню Wiggle Джейсона Деруло со словами «****р, ****р,****р,», песня Вовы Солодкова — «Ладно Шоколадно» и композиция группы «Красная плесень» — «Мы *****сь в первый раз».

«Осторожно, новости» также обратили внимание, что в эфире прозвучали треки «Лето и Арбалеты» (Аким Апачев) и «Свинорез» (Sintezis Oculto), популярные в Z-сообществе. Кроме того, как пишет канал, радиостанция транслировала пародию на песню из «Бременских музыкантов» со словами «Ничего на свете лучше нету, чем въ*** по Киеву ракетой».

Пользователи в комментариях телеграм-канала «УВБ-76 Логи» предполагают, что эфир могли взломать, поскольку символы на экране, которые демонстрируют частоты, сложились в надпись «килогерц *****с».

20 ноября 2025 года в эфире прозвучало слово «Коммерсант», а за несколько дней до этого была зафиксирована редкая для радиостанции активность. 17 ноября «Жужжалка» передала шесть кодовых слов, среди них — «ЖЕРЕБОСТЬ», «ОЦИНКОВЩИК» и дважды повторенный «ЛЕСОЛЕД».

18 декабря 2024 года в эфире УВБ-76 уже звучали отрывки из «Лебединого озера», а также песня «Я русский» исполнителя SHAMAN и гимн СССР.

Коротковолновая радиостанция предположительно начала работать в 1976 году. УВБ-76 вещает круглосуточно, но почти весь ее эфир — радиолокационное «жужжание». Точное назначение радиостанции остается неизвестным. Ее называют радиостанцией «Судного дня», так как есть версия, что ее якобы создали как часть системы управления ответным ядерным ударом «Мертвая рука».

В июне Роскомнадзор впервые официально прокомментировал работу радиостанции УВБ-76. Ведомство пояснило, что информация о ней не подлежит разглашению, что регламентировано соответствующим правительственным постановлением. Также было отмечено, что частота, на которой вещает эта станция, относится к диапазону совместного использования различными радиоэлектронными средствами.

В августе бывший командующий Ракетными войсками стратегического назначения России Виктор Есин опроверг предположения о связи радиостанции с российскими стратегическими ядерными силами. Он заверил, что УВБ-76 не имеет отношения к системам, обеспечивающим ядерную безопасность страны.