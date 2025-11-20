Легендарная российская радиостанция УВБ-76, известная под названием «радио Судного дня», вновь передала в эфир закодированное слово. На этот раз в 11:04 по московскому времени прозвучало слово «коммерсант». Об этом сообщил Telegram-канал, отслеживающий ее активность.

Станция, вещающая с конца 1970-х годов, обычно издает монотонный жужжащий сигнал, но периодически прерывает его для передачи шифровок. Особый интерес вызвало недавнее сообщение на фоне всплеска ее активности: 17 ноября в эфир прозвучало сразу шесть кодовых слов, включая «ЖЕРЕБОСТЬ», «ОЦИНКОВЩИК» и дважды повторенный «ЛЕСОЛЕД».

Именно «ЛЕСОЛЕД» вызвал наибольший интерес, так как, по данным радиолюбителей, этот же сигнал звучал незадолго до начала СВО в Украине в феврале 2022 года.

В октябре «жужжалка» была необычайно активна, слова передавались в эфир несколько раз, в том числе «Дон Кихот», «дырокол», «посаженный», «наручный», «амилоскиф», «токосъемник»,«файлораек», «орехобрус» (звучало в феврале 2022 года).

Официального подтверждения назначения УВБ-76 нет, эксперты полагают, что она является частью стратегической системы связи, возможно, знаменитого комплекса «Периметр», предназначенного для отдачи приказов в чрезвычайно ситуации. Серийная передача нескольких шифровок за раз расценивается как неординарное событие, указывающее на возможные учения или проверку систем в режиме повышенной готовности.