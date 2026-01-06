По данным судебно-психиатрической экспертизы, фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Шамсидин Фаридуни обладает комплексом специфических личностных черт, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Из заключения экспертов следует, что обвиняемый характеризуется как злопамятный и обидчивый человек, который в комфортных условиях стремится привлечь к себе внимание, оставаясь при этом требовательным к окружающим.

Специалисты отметили его эмоциональную холодность в значимых отношениях, самостоятельность и категоричность в принятии решений, жесткость суждений, а также внешнюю уверенность в собственной правоте.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске был совершен 22 марта 2024 года группой вооруженных мужчин, которые ворвались туда перед выступлением рок-группы «Пикник», расстреляли зрителей и устроили поджог. Погибли 145 человек, пострадали более 550. Фигуранты уголовного дела о теракте заявили, что он был заказан «государственной структурой Украины».

Ранее один из участников процесса по делу о теракте в «Крокус сити холле», который проходит в 2-м Западном окружном военном суде, заявил, что правоохранительные органы считают Фаридуни самым жестоким и хитрым из непосредственных исполнителей.

Следствие установило, что именно он встречал и собирал в России других боевиков, проводил разведку в помещении концертного зала, приобрел автомобиль для передвижения группы и получил от сообщников с Северного Кавказа оружие, использованное при совершении теракта. По данным СКР, Фаридуни приехал в «Крокус» за несколько часов до нападения.

Как рассказала корреспонденту RTVI представляющая интересы потерпевших адвокат Людмила Айвар, Шамсидин Фаридуни в числе других обвиняемых полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Она назвала «кощунством» и «издевательством над потерпевшими» заявления террористов о сострадании и «искреннем сочувствии» к жертвам, пострадавшим и их близким.