Около двух десятков россиян находятся сейчас в тюрьмах Таиланда. Среди них есть те, кто приговорен к достаточно длительным срокам. Об этом посол России в Таиланде Евгений Томихин рассказал в специальном интервью RTVI.

«По состоянию на конец 2025 года у нас имеется информация примерно о 20 россиянах. Точнее, по-моему, 18 человек уже отбывают заключение в соответствии с вынесенными и вступившими в силу приговорами, и, если не ошибаюсь, 5 человек находятся на стадии судебного разбирательства», — рассказал Евгений Томихин.

По словам посла, даже один человек, оказавшийся в тюрьме, — «это много».

«Но на общем фоне того пассажиропотока, который мы имеем с Таиландом, 18-20 человек — это, к счастью, не такая большая цифра», — отметил Евгений Томихин.

По его данным, в 2025 году Таиланд посетили почти 1,9 миллиона российских туристов.

Консульские работники в Бангкоке и на Пхукете стараются заниматься каждым случаем, заверил посол: дипломаты регулярно посещают россиян, которые находятся в камерах предварительного заключения или отбывают срок после вступившего в силу приговора.

«Если наши граждане ведут себя, что называется, примерным образом, они могут рассчитывать на сокращение срока в ходе очередной королевской амнистии», — подчеркнул Евгений Томихин.

Он напомнил, что в Таиланде строго карается оборот наркотиков, особенно в крупных масштабах, и другие тяжелые преступления.

«Есть люди, которые приговариваются к пожизненному сроку. Среди наших граждан есть целая группа людей, которая как раз приговорена к достаточно длительным срокам тюремного заключения именно за такого рода правонарушения», — сообщил Томихин.

При этом посол считает, что не нужно судить о тайских тюрьмах, например, по фильму «Бангкок Хилтон» 1989 года.

«Наши коллеги регулярно посещают и регулярно интересуются у наших соотечественников условиями содержания, претензиями, если таковые имеются. И я могу сказать, что в подавляющем большинстве случаев нам говорят соотечественники, что условия содержания удовлетворительные», — сказал собеседник RTVI.

««Бангкок Хилтон» — это такой нарратив, засевший в головах многих наших соотечественников, но с тех пор прошло уже лет 40, наверное, если не ошибаюсь», — отметил посол.