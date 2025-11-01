Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца Кувончбека Темирганиева, обвиняемого в убийстве и обезглавливании матери (ч. 1 ст. 105 УК). Об этом сообщает официальный канал судов Свердловской области.

Темирганиев отправлен под стражу до 30 декабря, постановление еще не вступило в силу.

Местный житель нашел обнаженное женское тело без головы в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга утром 30 октября во время пробежки. На следующий день в съемной квартире задержали подозреваемого — 21-летнего сына убитой.

Темирганиев признался в содеянном и показал, где спрятал голову и одежду матери. Он пояснил, что раздел и обезглавил ее, чтобы скрыть следы и затруднить опознание тела.

По версии следствия, убийство произошло в ночь на 20 октября. Сын заманил мать на прогулку под видом показа новой съемной квартиры и повел через парк, там между ними возникла ссора.

«Она сказала что-то в духе: „Зря я тебя в младенчестве не утопила. Я тебя посажу“. И он резанул ее», — рассказал URA.RU адвокат Темирганиева Виталий Черных.

По его словам, мужчина взял с собой нож, чтобы «припугнуть» мать, с которой часто ссорился, но изначально «хотел помириться, начать все с самого начала».

Мать и сын приехали в Россию из Киргизии на заработки. Женщина работала уборщицей, а молодой человек неофициально был устроен поваром в ресторане и, как пишет E1.RU, хорошо зарабатывал.

Темирганиев рос без отца, его воспитанием занималась бабушка. Мать же якобы с самого детства относилась к сыну неприязненно, рассказал адвокат. По его словам, во время последней ссоры Темирганиев «в моменте разозлился и убил ее одним ударом по горлу», после чего слил кровь и отсек голову.

В день убийства Темирганиев был сильно пьян, сообщил Черных 66.RU. По его словам, мать «оскорбляла, всячески обижала» сына. Однако убийство, как утверждает защитник, произошло «спонтанно».

Черных не исключил, что у арестованного есть психические отклонения, это должна выявить экспертиза. Ранее он не был судим. Убитая лечилась в психиатрической больнице в Киргизии.

После убийства Темирганиев продолжал ходить на работу и выпивал. Он сознался в содеянном двоюродным братьям, но, по словам адвоката, они ему не поверили. В пресс-службе УМВД по Свердловской области ранее сообщали, что родственники побоялись донести на Темирганиева в полицию.