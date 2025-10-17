В результате стрельбы в воинской части в подмосковном Наро-Фоминске, по предварительным данным, один человек погиб, еще четверо тяжело ранены. Об этом в пятницу, 17 октября, пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее СМИ сообщили, что солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам.

По данным собеседника издания, стрелок задержан военными.

«К нему никого не подпускают», — сообщил он.

Возможным мотивом произошедшего могли быть неуставные отношения, добавил источник портала.

О том, что солдат срочной службы открыл стрельбу по сослуживцам в воинской части на территории Наро-Фоминского района, утром 17 октября сообщили РЕН ТВ и «Известия» со ссылкой на источники. По информации изданий, в результате стрельб погибли два человека, еще пятеро пострадали, один из них получил тяжелые ранения и был госпитализирован

Как пишут «Известия», один из пострадавших позвонил матери и рассказал о стрельбе. Женщина вызвала в военную часть медиков и сотрудников полиции.

Официальных комментариев по поводу ЧП в подмосковной воинской части пока не поступало.

16 октября 35-й гарнизонный военный суд в Петропавловске-Камчатском арестовал на два месяца военнослужащего, который в 2024 году устроил расправу над сослуживцами в пункте временной дислокации воинской части в зоне военной операции на Украине. По информации «Коммерсанта», 37-летний матрос одной из камчатских воинских частей «под надуманным предлогом бросил в своих сослуживцев боевую гранату, а потом начал поливать их огнем из автомата». В результате два человека погибли на месте, еще один получил тяжелые ранения ног.

Устроивший стрельбу военный скрылся с территории части вместе с оружием, сотрудники военной полиции установили его местонахождение. При задержании он открыл стрельбу по полицейским. Военнослужащего ранили ответным огнем и задержали. В отношении него возбуждено два уголовных дела по особо тяжким преступлениям.