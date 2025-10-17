В Московской области солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам в военной части, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Предварительно, есть погибшие и раненные.

По предварительным данным, два человека погибли, один получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

«Предварительно, пострадали пять человек», — рассказал собеседник телеканала.

РЕН ТВ уточняет, что инцидент произошел в военной части на территории Наро-Фоминского района.

По данным телеканала, один из пострадавших позвонил матери и рассказал о стрельбе. Женщина вызвала в военную часть медиков и сотрудников полиции.

Официальных комментариев по поводу ЧП пока не поступало.

