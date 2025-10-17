В воинской части Подмосковья военнослужащий нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил контрактника, после чего покончил с собой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского военного округа (МВО).

Инцидент произошел в ночь на 17 октября — стрелявший в этот момент выполнял задачи «на наблюдательном посту». После происшествия он покончил с собой. Было возбуждено уголовное дело. По какой именно статье, в МВО не уточнили.

РЕН ТВ и «Известия» сообщали, что стрельба произошла на территории воинской части Наро-Фоминского района. По данным источников изданий, ее открыл солдат-срочник. В результате погибли два человека, еще пять — пострадали. Один из них позвонил матери и рассказал о случившемся, после чего женщина вызвала скорую и полицейских.

В феврале российского военнослужащего Александра Ткаченко приговорили к 19 годам колонии строгого режима — его признали виновным в убийстве, покушении на убийство, хранении наркотиков и самовольное оставление воинской части.

По версии следствия, с мая 2023 года Ткаченко проходил службу по контракту в Волгограде в должности старшего механика-водителя в танковом батальоне. Там его характеризовали отрицательно.

В июле боец проходил лечение в волгоградском госпитале, после которого к 8:00 3 августа должен был вернуться в воинскую часть. Однако вместо этого он начал проводить время «по своему усмотрению» в Волгограде, Воронеже и других неустановленных местах. Уважительных причин и тяжелых жизненных обстоятельств, обосновывающих такое решение, у контрактника не было.

23 августа Ткаченко задержали в Воронеже после покупки психостимулятора и передали местной военной комендатуре. Он продолжил службу, но в сентябре вновь самовольно покинул часть. В это время его сослуживцев перевели под Херсон.

В начале октября рядовой приехал в место дислокации части, но не доложили о своем прибытии командованию и не приступил к исполнению воинских обязанностей. Вместо этого Ткаченко «праздно проводил время», употребляя спиртные напитки.

8 октября солдат выпивал вместе с младшим сержантом Александром Савельевым и рядовым Михаилом Яковлевым. Сослуживцы упрекнули его в том, что он сбежал из части из-за боязни участвовать в боевых действиях и специальной военной операции.

Вечером того же дня Ткаченко позвал Савельева и Яковлева на разговор, вместо которого 15 раз встретил в сослуживцев на глазах у свидетелей. Савельев скончался на месте, Яковлев был ранен в обе голени, но выжил.

После произошедшего Ткаченко сбежал, его задержали около 5:30 9 октября.