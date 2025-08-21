Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР закончило расследовать первые уголовные дела о махинациях с оформлением ранений и наград в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде (ДШБ) после начала военной операции на Украине, пишет «Коммерсантъ». Главные фигуранты — бывший командир ДШБ гвардии полковник Артем Городилов и его подчиненный, начальник группы спецопераций, подполковник Константин Фролов с позывным «Палач». Что выяснило следствие и как отреагировали военные корреспонденты и блогеры — в материале RTVI.

Стреляли друг в друга ради выплат

По версии следователей, после начала СВО более 30 военнослужащих бригады незаконно получили из бюджета выплаты на общую сумму свыше 200 млн рублей, а также награды и льготы за ранения и травмы, якобы полученные в ходе боевых действий на территории ЛНР. На самом деле солдаты и офицеры получали их не в боевой обстановке, а в том числе намеренно стреляя друг в друга, чтобы сымитировать фронтовые ранения. Изначально об этом стало известно из показаний одного из штурмовиков бригады, который после возбуждения уголовного дела остался в статусе свидетеля. Позднее это подтвердили экспертизы.

Фролова и Городилова арестовали летом 2024 года. Они признали вину и дали показания на сослуживцев. Всего к тому моменту военное следствие установило 35 участников махинаций, уточняют источники «Ъ».

Согласно материалам дела «Палача», четыре из имеющихся у него ранений он якобы получил в зоне СВО, однако экспертизы показали, что это не так. Впоследствии сам Фролов рассказал, что по его просьбе в него стреляли сослуживцы, целясь так, чтобы не задеть жизненно важных органов. Это было сделано ради получения выплат в 3 млн рублей. Следствие считает, что подполковник так же незаконно получил четыре ордена Мужества и две медали «За отвагу».

Как отмечает «Ъ», у следователей были сомнения насчет психического состояния «Палача», но экспертиза признала его вменяемым.

Кроме того, следствие подозревает, что сюжеты о Фролове в федеральных СМИ и соцсетях не соответствовали действительности. В частности, фейком считают сообщение о том, что он удочерил спасенную из-под обстрелов девочку, а также о том, что его спас во время обстрела сослуживец из группы операторов беспилотников. Этот военнослужащий тоже попал в число фигурантов дела о махинациях с ранениями.

Фролову вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), а также взятку (ст. 290 УК), незаконный оборот оружия и боеприпасов (ст. 222 УК) и взрывных устройств (ст. 221.1 УК). Обвинения по двум последним статьям связаны с найденными в ЛНР тайниками, где, по данным следствия, фигурант хранил три трофейных пистолета, автомат, магазины с патронами, несколько мин и гранат, пояснил источник «Ъ».

Городилову, судя по открытым данным, предъявили только мошенничество в особо крупном размере. Оба фигуранта после ареста просили отправить их на СВО, однако им отказали. Им также не удалось добиться изменения меры пресечения, несмотря на признание вины.

Некоторые обвиняемые по делу также признали вину полностью или частично и даже вернули незаконно полученные деньги, но никому из них не изменили меру пресечения.

Материалы дела о махинациях в 83-й ДШБ составили около сотни томов, они переданы фигурантам и защите для ознакомления. Затем дело рассмотрит по существу Луганский гарнизонный военный суд.

«Нас ждет целый вал таких персонажей»

Телеграм-канал «Рыбарь» экс-сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука порассуждал о завершении расследования под заголовком «Пора вскрывать нарыв».

«Искоренение таких и других позорных вещей — первоочередная задача, которая станет показателем того, что армия действительно реформируется. Без изменения системы весь опыт СВО пойдет прахом, как ранее пошел прахом опыт предыдущих войн», — говорится в публикации.

«Рыбарь» обратил внимание на тот факт, что резонансное уголовное дело возбудили на основе показаний военнослужащего 83-й ДШБ, который по своей инициативе обратился в следственные органы и рассказал о происходящих махинациях, благодаря чему остался в статусе свидетеля. «Так сказать, наглядное руководство к действию», — отмечает телеграм-канал.

Публикацию «Рыбаря» перепостили журналист ВГТРК Андрей Медведев, бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов и телеграм-канал «Два майора».

Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин раскритиковал фигурантов дела и предположил, что в перспективе «нас ждет целый вал таких персонажей, которые, засунув осколок в задницу, на рентген сходили». Он выразил недоумение, зачем попавшие под уголовное преследование военные хвастались своими «подвигами» в СМИ, и как сами журналисты этому способствовали.

«Опытный военкор, например, знает, что численность лгунов, мошенников и просто дебилов на войне такая же, как в мирном социуме. Процент называть не буду, сами прикиньте. Хорошо, что государство стало чистить это стойло», — написал Стешин в своем канале «Русский тарантасъ».

«Канал специального назначения» рассуждает, что со всех фигурантов этого дела вместе соберется «пара камазов орденов и медалей, которые были выписаны за верность (но не Отечеству), красивые глаза и сладкие речи за рюмкой чая».

«Их бы как раз хватило, чтоб наградить тех, кто уже или пару лет вообще не получает наград, или “забрит”, потому что куму, брату, свату или просто верному корешу орден нужнее», — сделал вывод канал.

Он также отметил, что за группой, которой руководил «Палач», числится «не менее 1 тыс. подтвержденных целей», а сам Фролов «рассказывал о 17 выигранных снайперских дуэлях со стрелками ВСУ и западными наемниками». «На выхлопе <…> уголовное дело и новый репортаж на всю страну, только уже ситуация крутанулась на 180 градусов», — подытожил канал.