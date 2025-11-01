Дело «ангарского маньяка» Михаила Попкова — это «надругательство над правосудием и моралью», а также «приговор мораторию на смертную казнь». Об этом RTVI заявил лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Ранее в СК сообщили о завершении расследования уголовного дела после обнаружения двух тел в 2008 году, в убийстве которых ранее признался 61-летний «ангарский маньяк» Михаил Попков. Теперь, по данным следствия, на его счету 89 убийств (в их числе один милиционер) и три покушения на убийство.

Миронов заявил, что для сторонников моратория на смертную казнь дело Попкова «как бельмо на глазу».

«Потому что можно бесконечно рассуждать о гуманизме, о ценности человеческой жизни, но все эти разговоры разбиваются об один чудовищный факт: серийный убийца Попков сидит уже 13 лет, а между тем ему 61 год, и он может прожить еще не одно десятилетие, развлекаясь очередными “признаниями”», — сообщил Миронов.

Следует понимать, что каждое новое преступление, в котором сознается «ангарский маньяк», остается «по сути безнаказанным», подчеркнул Миронов. И это без учета того, что государство тратит ресурсы на расследования этих новых дел, добавил он.

«Вот почему я убежден, что дело Попкова — это своего рода приговор мораторию на смертную казнь, который предстает откровенным надругательством над правосудием, здравым смыслом и моралью», — заявил лидер «Справедливой России».

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с RTVI называла опасной практику раскрытия уголовных дел о преступлениях с большим сроком давности за счет показаний заключенных, осужденных на пожизненные сроки.

По ее словам, таким людям нечего терять, поэтому ради поблажек в условиях лишения свободы они «готовы дать любые показания», чтобы потом в рамках следственных действий выехать за пределы колонии и пережить «целое приключение».

Правозащитница привела в пример колонии в зонах с суровым климатом, откуда пожизненно осужденные рады «прокатиться в Москву», где их обычно размещают в СИЗО №2 — так называемой Бутырке, и поучаствовать в судебных заседаниях в качестве «какой-то смены деятельности».

Бывший младший лейтенант МВД Михаил Попков орудовал на протяжении около 20 лет на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и в пригородах. Свои первые убийства, как выяснили следователи, «ангарский маньяк» совершал в форменной одежде и на служебном автомобиле.

Из милиции он ушел в 1998 году. Его задержали в 2012-м во Владивостоке, куда он приехал покупать машину. Попкова приговорили к двум пожизненным срокам. Уже будучи в колонии, он признался еще в десятках убийств. У него выявили гомицидоманию (непреодолимое влечение к убийствам), он признан вменяемым.