Серийного убийцу Михаила Попкова, получившего прозвище «ангарский маньяк», признали виновным в еще одном убийстве — 14-летней давности — и приговорили к 9,5 года колонии особого режима. С учетом ранее вынесенных ему приговоров осужденный получил пожизненный срок, уточнили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.

Из материалов обвинения следует, что преступление было совершено весной 2011 года в парке за домом культуры «Современник» в Ангарске. Попков, вооруженный топором, встретил там незнакомую женщину и сам спровоцировал ссору с ней под надуманным незначительным предлогом. В ходе конфликта он нанес жертве несколько рубленых ран головы, от которых та умерла на месте.

Чтобы скрыть следы преступления и избежать уголовной ответственности, Попков перенес труп в расположенное поблизости на территории парка «нежилое кирпичное строение в виде башни», облил горючей жидкостью, поджег и покинул место преступления, сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Признательные показания по делу об этом убийстве Попков дал в начале лета 2025 года, уже отбывая срок в колонии особого режима. Делать такие признания он начал в 2023 года, поэтому часто бывает «в разъездах» в ходе следственных действий.

Член Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева говорила RTVI, что массовое раскрытие давних преступлений по признаниям пожизненно осужденных — это «очень опасная практика», поскольку этим людям «нечего терять», и они «готовы дать любые показания» ради любых поблажек, а «прокатиться в Москву — для них целое приключение».

Ранее сегодня, 28 августа, стало известно, что Попков сознался в убийстве еще двух женщин, совершенном летом 2008 года. Из его показаний следует, что они, не зная его, сели к нему в машину, после чего водителем и пассажирками возникла ссора. В результате, как пояснили в СК, «ангарский маньяк» поочередно задушил жертв веревкой.

«С учетом ранее расследованных уголовных дел, доказана причастность Михаила Попкова к совершению 87 убийств и трех покушений на убийство в период с 1992 по 2010 годы, за совершение которых он осужден к пожизненному лишению свободы», — сообщили в иркутском Следкоме.

До 1998 года Попков работал в милиции в чине младшего лейтенанта. За улыбчивость коллеги по МВД называли его «Миша-улыбка» или «Миша-Гуинплен». Он пользовался служебным положением, формой и автомобилем, чтобы вызывать доверие у жертв, которых подвозил, в том числе как таксист-частник. Среди убитых им — только один мужчина. На допросах «ангарский маньяк» утверждал, что убивал пьяных женщин, согласившихся провести с ним время, поскольку считал распутными и якобы видел необходимость «очистить мир».

Попкова задержали в 2012 году во Владивостоке, куда он поехал за новой машиной. На тот момент он перебивался случайными заработками, в том числе копал могилы. По мотивам его истории снят сериал «Хороший человек» с Никитой Ефремовым в главной роли.

В 2015 и 2018 годах Попкова приговорили к двум пожизненным срокам в общей сложности за 83 убийства. В 2023 году иркутский суд признал его виновным в убийствах еще трех женщин, совершенных в 1997-2003 годах, и приговорил дополнительно к 10 годам лишения свободы, но по совокупности приговоров ему вновь назначили пожизненный срок.

Попков просил разрешить ему заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, но получил отказ.