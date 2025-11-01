В Москве задержали машиниста электропоезда, который, по данным следствия, вовлекал подростков в занятия зацепингом через соцсети. Об этом сообщает Следственный комитет.

Речь идет о 27-летнем мужчине, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о публичном вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность для жизни (ч. 2 ст. 151.2 УК).



По версии следствия, машинист вел закрытый канал в мессенджере и страницу в соцсети, где регулярно публиковал видео с пропагандой зацепинга. Он также координировал встречи с подростками на железнодорожных платформах.

По данным Mash, мужчина делился советами, «подсказывал, как не умереть», и «разводил школьников на “слабо”». Он также предлагал заниматься зацепингом на поезде, которым управлял.

Как уточнили в СК, летом мужчина в переписке убедил одного из подростков проехаться на внешней стороне поезда. Машинист заранее предупредил ребенка о прибытии электрички, которой управлял, после чего несовершеннолетний проделал путь опасным способом от станции Бирюлево-Пассажирская до Булатниково.

Зацеперы во время движения электропоезда находятся снаружи: на крышах вагонов, с торцевой или боковой стороны состава или площадках перед задней кабиной. По данным МВД, чаще всего зацепингом увлекаются люди от 16 до 35 лет, живущие недалеко от железнодорожных магистралей. В ведомстве напоминают, что такие поездки часто заканчиваются гибелью от удара электрическим током или в результате падения.

В конце октября в Подмосковье нашли мертвым подростка, пропавшего за две недели до этого в Лобне. Фрагменты тела мальчика обнаружили на железнодорожных путях между станциями Некрасовская и Икша.

Незадолго до исчезновения родители узнали, что сын «катался с зацепером», и провели с ним беседу об опасности такого развлечения. Несмотря на это, в ночь на 13 октября ребенок сбежал из дома через окно, после чего мальчика больше не видели. Приоритетной версией его гибели СК называет «травмирование электропоездом».