В Якутии временно приостановили выплаты участникам военной операции на Украине из-за дефицита бюджета, выплаты произведут уже на днях, сообщил глава минфина республики Иван Алексеев.

«К сожалению, у нас действительно сложилась такая ситуация», — заявил чиновник в эфире передачи «Инники күөҥҥэ» на телеканале «Саха» 21 ноября.

Якутское правительство уже «провело работу», необходимые средства «изысканы», отметил Алексеев. «На днях выйдет распоряжение и все выплаты будут сделаны», — сказал он.

Алексеев объяснил паузу в выплатах «невозможностью заранее рассчитать», какому количеству людей они понадобятся.

Какие именно платежи были приостановлены, Алексеев не уточнил. Из регионального бюджета выплачиваются деньги за подписание контракта, после ранения и в случае гибели военного, уточняет «Комммерсантъ».

В мае глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об увеличении размера единовременных выплат из республиканского бюджета для контрактников, проходящих службу в зоне СВО. Согласно документу, размер такой выплаты для заключивших контракт в период с 1 мая по 31 декабря 2025 года был увеличен на 500 тыс. рублей и составил 1,8 млн рублей.

С начала 2025 года власти нескольких российских регионов снизили размеры региональных выплат для контрактников. Крупнейшее снижение было зафиксировано в Самарской области — с октября заключившим контракт выплачивают 400 тыс. рублей вместо прежних 3,6 млн рублей. В Марий Эл в октябре размер выплаты снизили с 2,6 млн до 400 тыс. рублей, в соседней Чувашии — с 2,1 млн до 400 тыс. рублей, в Татарстане — с 2,7 млн до 400 тыс. рублей.

Впрочем, большая часть регионов продолжила наращивать выплаты контрактникам. Так, в Тюменской области ее размер вырос с 1,6 млн до 2,8 млн рублей, в Приморском крае — с 1 млн до 2,6 млн рублей, в Челябинской области — с 1,5 млн до 2,6 млн рублей.

В октябре правительство Санкт-Петербурга отменило выплату в размере 1,6 млн рублей для добровольцев за участие в СВО, сообщила «Фонтанка».