Рейтинг доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому упал до 58% — впервые за полгода. Об этом говорится в отчете Киевского международного института социологии (КМИС), который и проводил исследование.

Опрос, показал, что действующему главе государства не доверяют 35% украинцев, а доверяют — 58%. Для сравнения, при прошлом опросе института эти показатели были на уровне 30% и 65% соответственно.

Как отмечается на сайте КМИС, исследование начали проводить на следующий день после того, как Верховная рада приняла закон об изменениях в Уголовно-процессуальном кодексе. По нему такие антикоррупционные органы, как Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) стали зависимы от решений генпрокурора страны.

Это решение вызвало возмущения не только внутри Украины, где прошли массовые протесты, но и в Евросоюзе. Брюссель даже заморозил выделение помощи Киеву на сумму в €1,5 млрд.

Под давлением общественности и союзников Владимир Зеленский внес законопроект, восстанавливающий независимость НАБУ и САП, и подписал его 31 июля.