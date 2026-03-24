Мировой суд в Петербурге заочно назначил рэперу Оксимирону* (настоящее имя Мирон Федоров*) 320 часов обязательных работ, признав его виновным в нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По решению мирового судьи судебного участка №206, исполнителя также лишили права в течение 2 лет публиковать что-либо в интернете и прочих общедоступных сетях передачи данных.

В феврале Смольнинский районный суд Петербурга заочно отправил Оксимирона* под стражу на два месяца. Срок меры пресечения должен исчисляться с момента его экстрадиции в России или задержания на ее территории.

Федоров* находится в межгосударственном розыске с мая 2024 года.

«До настоящего времени местонахождение Федорова* не установлено, он умышленно скрывается от органов следствия», — указывала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Она также сообщала, что в Смольнинском суде адвокат артиста ссылался на отсутствие Оксимирона* на заседании, допуская, что ему может быть даже неизвестно об уголовном процессе против него.

Уголовное дело против рэпера о повторном нарушении правил деятельности иноагента возбудили после того, как его дважды оштрафовали за отсутствие маркировки в 2023 году. По словам Лебедевой, производство по делу началось 26 февраля 2024 года.

В том же году ему заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск.

В октябре 2025 года Куйбышевский районный суд Петербурга оштрафовал Федорова* на 120 тыс. рублей. Поводом стали три административных протокола за непредоставление обязательных отчетов о своей деятельности.

В 2022 году Оксимирон* выступил против военной операции на Украине и уехал из России. В феврале того же года он провел благотворительные концерты, передав вырученные средства на помощь украинским беженцам.

В октябре 2022 года Минюст России внес музыканта в реестр иноагентов. Вскоре после этого Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры Москвы о признании экстремистским трека рэпера «Последний звонок». В декабре 2022 года Оксимирон* был оштрафован на 45 тыс. рублей за дискредитацию российской армии.

В начале 2023 года суд в Петербурге назначил Федорову* штраф в сумме 70 тыс. рублей по административному протоколу о «призывах к нарушению целостности России» в песне «Ойда». Спустя полгода суд запретил распространение этого трека в РФ.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов