Американский лидер Дональд Трамп готов подписать законопроект о новых санкциях против России, но для этого он требует сохранить право окончательного решения по рестрикциям против других государств. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США.

«Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было положение, гарантирующее президенту право окончательного принятия решения по санкциям», — отметил собеседник агентства.

Чиновник также отметил, что Белый дом продолжает вести переговоры с Россией о прекращении конфликта.

Законопроект, который в апреле предложили сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, если Москва не согласится на длительный мир с Украиной.

При этом, по словам сенатора Марко Рубио, Вашингтон близок к исчерпанию возможностей для введения новых точечных антироссийских санкций, что может подтолкнуть его к более радикальным мерам.

В июне председатель сенатского комитета по делам вооруженных сил Роджер Уикер заявил, что Трамп попросил республиканцев в сенате пока не выносить на голосование этот законопроект.

Накануне, 17 ноября, Reuters сообщил, что президент США поддержал принятие законопроекта с «сокрушительными» санкциями против России и допустил включение в него Ирана. По словам Трампа, Конгресс может добавить в законопроект запрет на сотрудничество с Тегераном во время рассмотрения документа.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Москва решительно осуждает этот законопроект.