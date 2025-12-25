Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) отменило им же введенный запрет на ночные вылеты из российских аэропортов в Израиль, сообщила пресс-служба ведомства. Там пояснили, что речь идет о рейсах с отправлением в период с 01:00 по 07:00 по московскому времени.

В Росавиации выразили уверенность в том, что снятие этих ограничений позволит отечественным авиакомпаниям «более гибко формировать расписание полетов между Россией и Израилем в интересах пассажиров».

Решение об отмене запрета на ночные вылеты было принято исходя из проведенного специалистами надзорной службы анализа ситуации на Ближнем Востоке с точки зрения безопасности. Кроме того, добавили в Росавиации, этот вопрос согласовывался с «заинтересованными ведомствами».

Согласно зимнему расписанию на 2025-2026 годы, российско-израильское направление на регулярной и нерегулярной основе обслуживают всего два отечественных авиаперевозчика — «Аэрофлот» и Red Wings. Эти авиакомпании еженедельно осуществляют по 16 рейсов в Тель-Авив из Москвы, Жуковского, Краснодара, Минеральных Вод и Сочи.

Напомним, ограничения на полеты российских перевозчиков в Израиль были введены минувшим летом на фоне обострения конфликта между этой страной и Ираном. В конце июня запрет на дневные рейсы был отменен, а на ночные — остался действовать до сих пор.